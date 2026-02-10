Неожиданно для опекунов: уход за человеком с инвалидностью I группы не всегда причисляется к пенсии — что нужно знать

Украинцы, которые ухаживают за людьми с инвалидностью I группы, имеют право на зачисление этого периода в страховой стаж, но только при определенных условиях. Пенсионный фонд Украины отмечает : сам факт ухода не достаточен для включения стажа — решающим является официальное оформление через органы социальной защиты.

Как уход за человеком с инвалидностью влияет на пенсионный стаж: условия и важные нюансы

Чтобы период ухода отнесли к страховому стажу, лицо должно соответствовать нескольким критериям: оно должно быть трудоспособным, не достичь пенсионного возраста, не иметь инвалидности и не работать по трудовому договору или предпринимательской деятельности.

Обязательным условием является получение компенсации или надбавки по уходу от органов социальной защиты. В этом случае государство уплачивает страховые взносы в Пенсионный фонд, и уход автоматически включается в страховой стаж. Если уход осуществлялся неофициально, без оформления, период в стаж не засчитывается.

Для подтверждения стажа необходима справка управления соцзащиты о назначении компенсации или надбавки. Данные о периоде ухода после 1 января 2004 г. должны быть внесены в реестр застрахованных лиц.

Что следует сделать смотрителю, чтобы период засчитали? В первую очередь проверить, оформлена ли компенсация. Если да — стаж засчитывается автоматически. Если нет, нужно обратиться в Пенсионный фонд и подать соответствующие документы, например, заказать выписку по форме ОК-5 , где указаны все месяцы страхового стажа.

Специалисты Пенсионного фонда подчеркивают: неофициальный уход без документального подтверждения не дает права на зачисление стажа , поэтому все, кто заботится о человеке с инвалидностью I группы, должны оформлять компенсации через органы соцзащиты, чтобы не потерять этот период для будущей пенсии.

Читайте также в "Комментариях", что ошибки в записях в трудовой книжке могут стоить стажа, а соответственно и пенсии.