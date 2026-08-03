"Не вистачає тільки газових камер та крематоріїв": нардеп зробив гучну заяву про ТЦК

В Україні розпочалася кампанія "Чесний призов", у межах якої проводять масштабні перевірки територіальних центрів комплектування. Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що такі заходи не подолають корупцію в системі, а можуть мати лише показовий ефект.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

За словами Разумкова, корупційні схеми у ТЦК, за різними оцінками, можуть сягати близько 3 млрд євро на рік. Він також стверджує, що після перевірок вартість незаконних послуг може зрости. За словами депутата, "за те, за що просили 8 тисяч, буде 12", а в Києві, як він зазначив, за звільнення людини з ТЦК нібито називають суми від 17 до 20 тисяч доларів.

Окремо народний депутат розкритикував роботу окремих територіальних центрів комплектування та заявив, що не вірить у можливість реформування нинішньої системи. Також він згадав оприлюднені раніше дані щодо умов утримання людей в Ужгородському ТЦК, які, за його словами, викликали широкий суспільний резонанс.

“Утримання в Ужгородському ТЦК, як свого часу показував той самий Лубінець, гірше, аніж ми тримаємо військово-полонених російських, які здалися або потрапили до нашого полу. Умови нагадують концтабори в гіршому форматі, які були під час війни. Там не вистачає газових камер і крематоріїв… Всі атрибути того, що ми чуємо і бачимо в історичних розповідях чи документах, в яких описувались, що робили нацисти і фашисти. Воно все повторюється в наших ТЦК”, — зазначив політик.

При цьому він підкреслив, що саме тому сьогодні не можна вилікувати ТЦК.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді шокували правдою про дії ТЦК.