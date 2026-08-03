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"Не хватает только газовых камер и крематориев": нардеп сделал громкое заявление о ТЦК

Нардеп Дмитрий Разумков заявил, что кампания "Честный призыв" не решит проблему коррупции в ТЦК и только изменит правила игры

3 августа 2026, 14:57
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Кречмаровская Наталия

В Украине началась кампания "Честный призыв", в рамках которой проводятся масштабные проверки территориальных центров комплектования. Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что такие меры не преодолеют коррупцию в системе, а могут иметь только показательный эффект.

"Не хватает только газовых камер и крематориев": нардеп сделал громкое заявление о ТЦК

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

По словам Разумкова, коррупционные схемы в ТЦК, по разным оценкам, могут достигать около 3 млрд евро в год. Он также утверждает, что после проверок стоимость незаконных услуг может возрасти. По словам депутата, "за то, за что просили 8 тысяч, будет 12", а в Киеве, как он отметил, за освобождение человека из ТЦК якобы называют суммы от 17 до 20 тысяч долларов.

Отдельно народный депутат подверг критике работу отдельных территориальных центров комплектования и заявил, что не верит в возможность реформирования нынешней системы. Также он упомянул обнародованные ранее данные по условиям содержания людей в Ужгородском ТЦК, которые, по его словам, вызвали широкий общественный резонанс.

"Содержание в Ужгородском ТЦК, как в свое время показывал тот же Лубинец, хуже, чем мы держим военно-пленных российских, сдавшихся или попавших в наш плен. Условия напоминают концлагеря в худшем формате, которые были во время войны. Там не хватает газовых камер и крематориев... Все атрибуты того, что мы слышим и видим в исторических рассказах или документах, описывающих, что делали нацисты и фашисты. Оно все повторяется в наших ТЦК”, – отметил политик.

При этом он подчеркнул, что именно поэтому сегодня нельзя вылечить ТЦК.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде шокировали правдой о действиях ТЦК.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Vvp6q_tjI8I
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