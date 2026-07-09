Нардепи у відчаї: “так ми поступово стаємо Росією”

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Кречмаровская Наталия
Напередодні у Львові стався масштабний конфлікт цивільних з ТЦК. Було чимало заяв від політиків різних рангів.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував заяву Львівської обласної ради, зазначивши, що депутати виступили за ТЦК і проти своїх громадян.
Політик поставив декілька питань до Львівської облради:
- Чому не викликали голову ТЦК на засідання і не поставили йому питання про насильство на вулицях Львова й області? Чому не засуджували дії ТЦК протягом усього цього часу?
- Чому не викликали САМЕ ЗА ЦИМ ВИПАДКОМ поліцію, ТЦК, місцевих жителів і не провели розслідування?
- Чому не робили СВОЮ роботу останні 4 роки? Можливо, якби ви ЗАХИЩАЛИ своїх виборців, то ситуація була б іншою?
За його словами, можливо, не було б того, що відбувається зараз на вулицях Львова.
Гончаренко також розповів, що потрібно було зробити — звернутися до Міністерства оборони із закликом змінити систему мобілізації. А не засуджувати власних громадян, які просто дали відбій тим, хто діяв абсолютно незаконно, підсумував парламентар.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про радикалізації настроїв українців.