Нардепи у відчаї: “так ми поступово стаємо Росією”

Напередодні у Львові стався масштабний конфлікт цивільних з ТЦК. Було чимало заяв від політиків різних рангів.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував заяву Львівської обласної ради, зазначивши, що депутати виступили за ТЦК і проти своїх громадян.

“У мене немає ілюзій щодо того, чому таке рішення ухвалено. У мене є, напевно, повчальна думка про все це. От саме так ми поступово і стаємо Росією. Немає виборів. Немає зміни влади. І сидять люди, які повністю заброньовані й підтримують насильство проти своїх же громадян. І кажуть: “Молодці, ТЦК! Бийте холопів сильніше!”, — зазначив нардеп.

Політик поставив декілька питань до Львівської облради:

- Чому не викликали голову ТЦК на засідання і не поставили йому питання про насильство на вулицях Львова й області? Чому не засуджували дії ТЦК протягом усього цього часу?

- Чому не викликали САМЕ ЗА ЦИМ ВИПАДКОМ поліцію, ТЦК, місцевих жителів і не провели розслідування?

- Чому не робили СВОЮ роботу останні 4 роки? Можливо, якби ви ЗАХИЩАЛИ своїх виборців, то ситуація була б іншою?

За його словами, можливо, не було б того, що відбувається зараз на вулицях Львова.

“Це якийсь совок. Зібралися наступного дня і засудили. “Товаріщі депутати Львівської облради в пориві відданості курсу влади підтримали дії з побиття, приниження, вбивства та викрадення своїх власних виборців”. Я, напевно, якусь іншу історію УПА читав. Мені здається, що там люди боролися до кінця, сиділи в лісах і криївках і не намагалися сподобатися правлячій партії. Тут щось воно пішло не туди”, — зауважив політик.

Гончаренко також розповів, що потрібно було зробити — звернутися до Міністерства оборони із закликом змінити систему мобілізації. А не засуджувати власних громадян, які просто дали відбій тим, хто діяв абсолютно незаконно, підсумував парламентар.

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