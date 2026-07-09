Нардепы в отчаянии: "так мы постепенно становимся Россией"

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Кречмаровская Наталия
Накануне во Львове произошел масштабный конфликт гражданских с ТЦК. Было немало заявлений от политиков разных рангов.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал заявление Львовского областного совета, отметив, что депутаты выступили за ТЦК и против своих граждан.
Политик задал несколько вопросов во Львовский облсовет:
- Почему не вызвали главу ТЦК на заседание и не задали ему вопрос о насилии на улицах Львова и области? Почему не осуждали действия ТЦК в течение всего этого времени?
- Почему не вызвали ИМЕННО ПО ЭТОМУ СЛУЧАЮ полицию, ТЦК, местных жителей и не провели расследование?
- Почему не делали свою работу последние 4 года? Возможно, если бы вы защищали своих избирателей, то ситуация была бы иной?
По его словам, возможно, не было бы того, что происходит сейчас на улицах Львова.
Гончаренко также рассказал, что нужно было сделать – обратиться в Министерство обороны с призывом изменить систему мобилизации. А не осуждать собственных граждан, которые просто дали отбой действовавшим абсолютно незаконно, подытожил парламентарий.
Напомним: портал "Комментарии" писал о радикализации настроений украинцев.