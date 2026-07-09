Нардепы в отчаянии: "так мы постепенно становимся Россией"

Накануне во Львове произошел масштабный конфликт гражданских с ТЦК. Было немало заявлений от политиков разных рангов.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал заявление Львовского областного совета, отметив, что депутаты выступили за ТЦК и против своих граждан.

"У меня нет иллюзий относительно того, почему такое решение принято. У меня есть, наверное, поучительное мнение обо всем этом. Вот именно так мы постепенно и становимся Россией. Нет выборов. Нет смены власти. И сидят люди, полностью забронированные и поддерживающие насилие против своих же граждан. И говорят: "Молодцы, ТЦК! Бейте холопов сильнее!”, — отметил нардеп.

Политик задал несколько вопросов во Львовский облсовет:

- Почему не вызвали главу ТЦК на заседание и не задали ему вопрос о насилии на улицах Львова и области? Почему не осуждали действия ТЦК в течение всего этого времени?

- Почему не вызвали ИМЕННО ПО ЭТОМУ СЛУЧАЮ полицию, ТЦК, местных жителей и не провели расследование?

- Почему не делали свою работу последние 4 года? Возможно, если бы вы защищали своих избирателей, то ситуация была бы иной?

По его словам, возможно, не было бы того, что происходит сейчас на улицах Львова.

"Это какой-то совок. Собрались на следующий день и осудили. "Товарищи депутаты Львовского облсовета в порыве преданности курсу власти поддержали действия по избиению, унижению, убийству и похищению своих собственных избирателей". Я, наверное, какую-то другую историю УПА читал. Мне кажется, что там люди боролись до конца, сидели в лесах и тайниках и не пытались понравиться правящей партии. Здесь что-то пошло не туда”, — заметил политик.

Гончаренко также рассказал, что нужно было сделать – обратиться в Министерство обороны с призывом изменить систему мобилизации. А не осуждать собственных граждан, которые просто дали отбой действовавшим абсолютно незаконно, подытожил парламентарий.

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