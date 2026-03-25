Нардепам вже увірвався терпець: заявили про радикальні зміни щодо ТЦК та бусифікації

Кречмаровская Наталия
В Україні не припиняється так звана бусифікація — постійно в мережі інтернет з'являються відео силової мобілізації. У Раді пропонують припинити цю ганебну практику.
Мобілізація.
Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що в мережі фактично щодня з’являються нові відео, на яких людей силоміць затримують, штовхають, закидають у буси чи навіть збивають автомобілями співробітники ТЦК.
Політик переконаний, що ТЦК потрібно карати — якщо в мережі з’являється відео з ознаками порушення закону під час мобілізації ДБР має автоматично відкривати кримінальне провадження. Сьогодні, за словами політика, в Держбюро розслідувань є таке право. Політик переконаний, що це має стати обов’язком — щоб кожен такий випадок отримував правову оцінку і суспільство розуміло — це було порушення закону чи російське ІПСО, як нам люблять розповідати.
