Нардепам вже увірвався терпець: заявили про радикальні зміни щодо ТЦК та бусифікації

В Україні не припиняється так звана бусифікація — постійно в мережі інтернет з'являються відео силової мобілізації. У Раді пропонують припинити цю ганебну практику.

Мобілізація.

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що в мережі фактично щодня з’являються нові відео, на яких людей силоміць затримують, штовхають, закидають у буси чи навіть збивають автомобілями співробітники ТЦК.

“Ці кадри обурюють, сіють страх і недовіру. А ще гірше те, що часто за ними не слідує належної реакції правоохоронних органів, хоча на таких записах чітко видно порушення закону з боку працівників ТЦК. Не може одна структура в країні бути недоторканною і стояти над законом”, — зазначив нардеп.

Політик переконаний, що ТЦК потрібно карати — якщо в мережі з’являється відео з ознаками порушення закону під час мобілізації ДБР має автоматично відкривати кримінальне провадження. Сьогодні, за словами політика, в Держбюро розслідувань є таке право. Політик переконаний, що це має стати обов’язком — щоб кожен такий випадок отримував правову оцінку і суспільство розуміло — це було порушення закону чи російське ІПСО, як нам люблять розповідати.

“Якщо це справді російська провокація — держава отримає доказову базу того, як працює ворожа пропаганда. А за те, що дійсно відбувається на наших вулицях — винні мають нести відповідальність. Бо насправді кожен випадок насильницької мобілізації — це і є величезний подарунок для російської пропаганди, а ще — удар по довірі всередині суспільства та підрив поваги до військових, які захищають державу на фронті”, — підсумував політик.

