У нардепов уже лопнуло терпение: заявили о радикальных изменениях в отношении ТЦК и бусификации

В Украине не прекращается так называемая бусификация – постоянно в сети интернет появляются видео силовой мобилизации. В Раде предлагают прекратить эту позорную практику.

Мобилизация.

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что в сети фактически каждый день появляются новые видео, на которых людей силой задерживают, толкают, забрасывают в бусы или даже сбивают автомобилями сотрудники ТЦК.

"Эти кадры возмущают, сеют страх и недоверие. А еще хуже то, что за ними часто не следует должной реакции правоохранительных органов, хотя на таких записях четко видно нарушение закона со стороны работников ТЦК. Не может одна структура в стране быть неприкосновенной и стоять над законом", — отметил нардеп.

Политик убежден, что ТЦК нужно наказывать – если в сети появляется видео с признаками нарушения закона во время мобилизации ГБР автоматически открывать уголовное производство. Сегодня, по словам политика, у Госбюро расследований есть такое право. Политик убежден, что это должно стать обязанностью – чтобы каждый такой случай получал правовую оценку и общество понимало – это было нарушение закона или российское ИПСО, как нам любят рассказывать.

"Если это действительно российская провокация — государство получит доказательную базу того, как работает вражеская пропаганда. А за то, что действительно происходит на наших улицах — должны нести ответственность. Потому что на самом деле каждый случай насильственной мобилизации — это и есть огромный подарок для российской пропаганды, а еще — удар по доверию на фронте”, — подытожил политик.

