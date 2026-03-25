У нардепов уже лопнуло терпение: заявили о радикальных изменениях в отношении ТЦК и бусификации

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Украине не прекращается так называемая бусификация – постоянно в сети интернет появляются видео силовой мобилизации. В Раде предлагают прекратить эту позорную практику.
Мобилизация. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что в сети фактически каждый день появляются новые видео, на которых людей силой задерживают, толкают, забрасывают в бусы или даже сбивают автомобилями сотрудники ТЦК.
Политик убежден, что ТЦК нужно наказывать – если в сети появляется видео с признаками нарушения закона во время мобилизации ГБР автоматически открывать уголовное производство. Сегодня, по словам политика, у Госбюро расследований есть такое право. Политик убежден, что это должно стать обязанностью – чтобы каждый такой случай получал правовую оценку и общество понимало – это было нарушение закона или российское ИПСО, как нам любят рассказывать.
