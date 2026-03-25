Нардепи уже не приховують жахливої правди: втрати та руйнування будуть максимальними
Нардепи уже не приховують жахливої правди: втрати та руйнування будуть максимальними

Народний депутат Георгій Мазурашу пояснив, чому референдум не допоможе встановити мир в Україні

25 березня 2026, 18:56
Автор:
Кречмаровская Наталия

Мирні переговори на паузі — про це заявила російська сторона. В Україні також визнають, що шансів знайти компроміс мало, хоча раніше повідомляли про конструктивний діалог. 

Ключовою умовою Росії, принаймні озвученою, є виведення ЗСУ з Донбасу. Президент України Володимир Зеленський різко відкидає цю вимогу. 

Чи допоможе у питанні встановлення миру проведення референдуму, розповів народний депутат Георгій Мазурашу. За його словами, перемовний процес зайшов у певний глухий кут.

“На мою думку, референдумом це питання не вирішиться. Чому? Тому що результати можуть бути приблизно наступні. Наприклад, відсотків 60 можуть висловитися, що вони проти компромісів та поступок, а відсотків 40 підтримають будь-які механізми проведення миру в Україні”, — зазначив політик. 

За його словами, ситуація складеться наступна — частина, хто проти поступок та компромісів, під керівництвом тих, хто сам не воює і за жодних обставин воювати не буде, “ганятимуться” за представниками тих 40 відсотків, які реально не спроможні служити і воювати. 

“Буде тривати бусифікація, буде тривати заганяння і утримання громадян сили в армії, а це продовження руху курсом максимальних втрат і руйнувань без жодних гарантій, що ми можемо колись здобути перемогу”, — резюмував народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ситуація у світі загострюється — нові та старі конфлікти, війни, паніка в економіці, в суспільстві. У Верховній Раді розповіли, як діяти Україні у світі потрясінь. 

Народний депутат Володимир Ар’єв переконаний, що від того, як поведе себе Україна, залежить існування держави. 




Джерело: https://www.youtube.com/shorts/gsYzWtcMLrI
