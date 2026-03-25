Нардепи уже не приховують жахливої правди: втрати та руйнування будуть максимальними

Мирні переговори на паузі — про це заявила російська сторона. В Україні також визнають, що шансів знайти компроміс мало, хоча раніше повідомляли про конструктивний діалог.

Ключовою умовою Росії, принаймні озвученою, є виведення ЗСУ з Донбасу. Президент України Володимир Зеленський різко відкидає цю вимогу.

Чи допоможе у питанні встановлення миру проведення референдуму, розповів народний депутат Георгій Мазурашу. За його словами, перемовний процес зайшов у певний глухий кут.

“На мою думку, референдумом це питання не вирішиться. Чому? Тому що результати можуть бути приблизно наступні. Наприклад, відсотків 60 можуть висловитися, що вони проти компромісів та поступок, а відсотків 40 підтримають будь-які механізми проведення миру в Україні”, — зазначив політик.

За його словами, ситуація складеться наступна — частина, хто проти поступок та компромісів, під керівництвом тих, хто сам не воює і за жодних обставин воювати не буде, “ганятимуться” за представниками тих 40 відсотків, які реально не спроможні служити і воювати.

“Буде тривати бусифікація, буде тривати заганяння і утримання громадян сили в армії, а це продовження руху курсом максимальних втрат і руйнувань без жодних гарантій, що ми можемо колись здобути перемогу”, — резюмував народний депутат.

