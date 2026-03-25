Нардепы уже не скрывают ужасной правды: потери и разрушения будут максимальными

Мирные переговоры на паузе – об этом заявила российская сторона. В Украине также признают, что шансов найти компромисс мало, хотя ранее сообщали о конструктивном диалоге.

Ключевым условием России, по крайней мере, озвученным, является вывод ВСУ из Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский резко отбрасывает это требование.

Поможет ли в вопросе установления мира проведение референдума, рассказал народный депутат Георгий Мазурашу. По его словам, переговорный процесс зашел в определенный тупик.

"По моему мнению, референдум этот вопрос не решится. Почему? Потому что результаты могут быть примерно следующие. Например, процентов 60 могут высказаться, что они против компромиссов и уступок, а процентов 40 поддержат любые механизмы проведения мира в Украине", — отметил политик.

По его словам, ситуация сложится следующая — часть, кто против уступок и компромиссов, под руководством тех, кто сам не воюет и ни при каких обстоятельствах воевать не будет, будут "гоняться" за представителями тех 40 процентов, которые реально не способны служить и воевать.

"Будет продолжаться бусификация, будет продолжаться загон и удержание граждан силы в армии, а это продолжение движения курсом максимальных потерь и разрушений без гарантий, что мы можем когда-то одержать победу", — резюмировал народный депутат.

