Нардепам уривається терпець: у Раді звернулися до керівників ТЦК

Мобілізаційний процес в Україні викликає чимало критики — особливо так звана “бусифікація”. У Верховній Раді заявляють, що це не тільки шкодить обороноздатності країни, а й допомагає ворогу.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Георгій Мазурашу розповів, що направив депутатське звернення премʼєр-міністру Юлії Свириденко щодо одного з конкретних ганебних кейсів “бусифікації” — адвоката, який був знятий з обліку, та загалом щодо аналізу комплексної шкоди за наслідками “бусифікації”. Нардеп повідомив, що отримав “відповіді” від обласних ТЦК та СП, які повчають його “як Батьківщину треба любити”.

Політик звернувся до керівників обласних ТЦК та СП з великим проханням — щоб вони займалися якісним фаховим пошуком реально спроможних служити воювати, а не заганяли погрозами і примусом ганебно в армію всіх підряд для кількості.

“Бусифікація не лише ганьбить Україну, а й реально дуже комплексно б'є по нашій обороноздатності. Плюс через бусифікацію наші громадяни пішли в підпілля і багато з них шукають і знаходять можливість тікати з рідної країни через те, чим ви займаєтесь. Тому, будь ласка, не працюйте на ворогів, а допомагайте нашій державі зміцнювати обороноздатність”, — зазначив політик.

Також народний депутат зауважив, що “бусифікація” — це базис для величезного схематозу, про, зауважив, керівники ТЦК не можуть не знати.

“Тому, будь ласка, давайте разом працювати на оборону України, на підвищення здатності нашої держави чинити опір ворогам. А не беріть на себе невластиві функції і повноважень, яких у вас немає”, — наголосив Мазурашу.

Також він нагадав про 17-ту статтю, яка забороняє Збройним силам України і представникам Збройних сил України обмежувати права і свободи громадян.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді пояснили, чому ТЦК мобілізують заброньованих працівників.