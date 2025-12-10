Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Мобилизационный процесс в Украине вызывает немало критики – особенно так называемая "бусификация". В Верховной Раде заявляют, что это не только вредит обороноспособности страны, но и помогает врагу.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Георгий Мазурашу рассказал, что направил депутатское обращение премьер-министру Юлии Свириденко относительно одного из конкретных позорных кейсов "бусификации" — адвоката, который был снят с учета, и в целом по анализу комплексного ущерба по результатам "бусификации". Нардеп сообщил, что получил "ответы" от областных ТЦК и СП, которые поучают его "как Родину нужно любить".
Политик обратился к руководителям областных ТЦК и СП с большой просьбой – чтобы они занимались качественным профессиональным поиском реально способных служить воевать, а не загоняли угрозами и принуждением позорно в армию всех подряд для количества.
Также народный депутат заметил, что "бусификация" — это базис для огромного схематоза, о, заметил, руководители ТЦК не могут не знать.
Также он напомнил о 17-й статье, которая запрещает Вооруженным силам Украины и представителям Вооруженных сил Украины ограничивать права и свободы граждан.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде объяснили, почему ТЦК мобилизуют забронированных работников.