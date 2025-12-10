Мобилизационный процесс в Украине вызывает немало критики – особенно так называемая "бусификация". В Верховной Раде заявляют, что это не только вредит обороноспособности страны, но и помогает врагу.

Народный депутат Георгий Мазурашу рассказал, что направил депутатское обращение премьер-министру Юлии Свириденко относительно одного из конкретных позорных кейсов "бусификации" — адвоката, который был снят с учета, и в целом по анализу комплексного ущерба по результатам "бусификации". Нардеп сообщил, что получил "ответы" от областных ТЦК и СП, которые поучают его "как Родину нужно любить".

Политик обратился к руководителям областных ТЦК и СП с большой просьбой – чтобы они занимались качественным профессиональным поиском реально способных служить воевать, а не загоняли угрозами и принуждением позорно в армию всех подряд для количества.

"Бусификация не только позорит Украину, но и реально очень комплексно бьет по нашей обороноспособности. Плюс из-за бусификации наши граждане ушли в подполье и многие из них ищут и находят возможность бежать из родной страны из-за того, чем вы занимаетесь. Поэтому, пожалуйста, не работайте на врагов, а помогайте нашему государству укреплять обороноспособность", – отметил политик.

Также народный депутат заметил, что "бусификация" — это базис для огромного схематоза, о, заметил, руководители ТЦК не могут не знать.

"Поэтому, пожалуйста, давайте вместе работать на оборону Украины, на повышение способности нашего государства сопротивляться врагам. А не берите на себя несвойственные функции и полномочия, которых у вас нет", — подчеркнул Мазурашу.

Также он напомнил о 17-й статье, которая запрещает Вооруженным силам Украины и представителям Вооруженных сил Украины ограничивать права и свободы граждан.

