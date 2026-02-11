Мобілізація по-одеськи: як у ТЦК пояснили розбиту голову у мобілізованого

Рубрики
В мережі інтернет з'явилась інформація про факт силової мобілізації в Одесі. Зазначається, що чоловік вийшов гуляти з собакою, а опинився в лікарні з розбитою головою. Сім'я мобілізованого заявляє про побиття працівниками ТЦК. В обласному терцентрі заперечують — заявляють, що чоловік травмувався сам.
Мобілізація. Фото портал "Коментарі"
Зі слів родичів, пише видання “ТСН”, чоловіка нібито вдарили по голові пістолетом, після чого з кровотечею шпиталізували, а собаку залишили на вулиці прив'язаною до стовпа на території терцентру.
В Одеському обласному ТЦК пояснили, що 9 лютого у м. Одеса під час заходів з оповіщення група оповіщення зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів. З'ясували, що чоловік перебуває у розшуку. В ТЦК пояснили, що чоловік сам погодився поїхати до терцентру, а там раптово почав виявляти невмотивовану агресію та вчиняти деструктивні дії, внаслідок яких навмисно завдав собі тілесних ушкоджень.
Вранці 10 лютого, за даними ТЦК, під час перебування у лікарні пацієнт вчинив повторний напад агресії. Його ізолювали у спеціалізованому приміщенні з обмеженим доступом.
