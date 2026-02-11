Мобілізація по-одеськи: як у ТЦК пояснили розбиту голову у мобілізованого

В мережі інтернет з'явилась інформація про факт силової мобілізації в Одесі. Зазначається, що чоловік вийшов гуляти з собакою, а опинився в лікарні з розбитою головою. Сім'я мобілізованого заявляє про побиття працівниками ТЦК. В обласному терцентрі заперечують — заявляють, що чоловік травмувався сам.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Зі слів родичів, пише видання “ТСН”, чоловіка нібито вдарили по голові пістолетом, після чого з кровотечею шпиталізували, а собаку залишили на вулиці прив'язаною до стовпа на території терцентру.

В Одеському обласному ТЦК пояснили, що 9 лютого у м. Одеса під час заходів з оповіщення група оповіщення зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів. З'ясували, що чоловік перебуває у розшуку. В ТЦК пояснили, що чоловік сам погодився поїхати до терцентру, а там раптово почав виявляти невмотивовану агресію та вчиняти деструктивні дії, внаслідок яких навмисно завдав собі тілесних ушкоджень.

“З огляду на нестабільний психоемоційний стан особи та отриману травму голови, військовослужбовці негайно надали першу допомогу та викликали медиків. Громадянина госпіталізували до спеціалізованого лікувального закладу під нагляд лікарів”, — йдеться в повідомленні.

Вранці 10 лютого, за даними ТЦК, під час перебування у лікарні пацієнт вчинив повторний напад агресії. Його ізолювали у спеціалізованому приміщенні з обмеженим доступом.

“Окремо повідомляємо: інформація щодо неналежного поводження з твариною (собакою), яка належала громадянину, є свідомою маніпуляцією. На час госпіталізації власника тварині було забезпечено догляд та харчування на території підрозділу ТЦК та СП. Вранці 10 лютого собаку в задовільному стані передано родичам”, — пояснили в ТЦК.

