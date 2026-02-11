Мобилизация по-одесски: как в ТЦК объяснили разбитую голову у мобилизованного

В сети Интернет появилась информация о факте силовой мобилизации в Одессе. Отмечается, что мужчина вышел гулять с собакой, а очутился в больнице с разбитой головой. Семья мобилизованного заявляет об избиении работниками ТЦК. В областном терцентре возражают — заявляют, что мужчина травмировался сам.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

По словам родственников, пишет издание "ТСН", мужчину якобы ударили по голове пистолетом, после чего с кровотечением госпитализировали, а собаку оставили на улице привязанной к столбу на территории терцентра.

В Одесском областном ТЦК объяснили, что 9 февраля в г. Одесса во время мер по оповещению группа оповещения остановила гражданина для проверки военно-учетных документов. Выяснили, что мужчина находится в розыске. В ТЦК объяснили, что мужчина сам согласился поехать в терцентр, а там внезапно начал проявлять немотивированную агрессию и совершать деструктивные действия, в результате которых намеренно нанес телесные повреждения.

"Учитывая нестабильное психоэмоциональное состояние лица и полученную травму головы, военнослужащие немедленно оказали первую помощь и вызвали медиков. Гражданина госпитализировали в специализированное лечебное учреждение под наблюдение врачей", — говорится в сообщении.

Утром 10 февраля, по данным ТЦК, во время пребывания в больнице пациент совершил повторное приступ агрессии. Его изолировали в специализированном помещении с ограниченным доступом.

"Отдельно сообщаем: информация о ненадлежащем обращении с животным (собакой), которая принадлежала гражданину, является сознательной манипуляцией. На время госпитализации владельца животному был обеспечен уход и питание на территории подразделения ТЦК и СП. Утром 10 февраля собака в удовлетворительном состоянии передана родственникам", — пояснил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде объяснили, почему не работает обещанное бронирование от мобилизации.