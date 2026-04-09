Місце, куди можна прийти, навіть якщо немає могили: у Києві створюють новий простір пам’яті для полеглих Героїв

В Україні запускають важливу ініціативу для вшанування полеглих Захисників і Захисниць, чиї тіла не вдалося знайти або поховати. На Національному військовому меморіальному кладовищі з’являться кенотафи – символічні місця пам’яті, куди зможуть приходити рідні, побратими та посестри.

Як повідомляють "Коментарі", про це заявили у державній установі НВМК.

Що таке кенотафи і для кого вони

Кенотаф – це символічне поховання без тіла.

Його встановлюватимуть у випадках, коли:

– місце поховання військового невідоме;

– тіло не знайдено;

– відсутня можливість здійснити традиційне поховання.

Це дозволить родинам мати конкретне місце для вшанування пам’яті, навіть якщо Герой зник безвісти або загинув за особливих обставин.

Які варіанти передбачені

На кладовищі можна буде обрати один із трьох форматів:

– пам’ятник у вигляді хреста;

– пам’ятник у вигляді плити;

– ніша в колумбарній стіні.

Усі варіанти виготовлятимуть і встановлюватимуть безкоштовно за кошти держави.

Хто може подати заявку

Ініціювати встановлення кенотафа можуть близькі родичі або інші особи:

– чоловік або дружина;

– батьки, діти, брати, сестри;

– дідусь, бабуся, онуки;

– інші близькі люди.

Важлива умова – кенотаф не має бути встановлений на інших кладовищах.

Які документи потрібні

Для подання заяви необхідно надати:

– документ заявника;

– свідоцтво про смерть;

– рішення суду про оголошення особи померлою;

– документи, що підтверджують статус Захисника або Захисниці (УБД чи інвалідність внаслідок війни).

Звернення можна подати як у паперовій, так і в електронній формі.

Рішення ухвалюється протягом 10 робочих днів після перевірки, зокрема через МВС.

Що гарантує держава

Після погодження між заявником і державною установою укладається офіційний договір.

Саме цей документ гарантує:

– безкоштовне виготовлення та встановлення кенотафа;

– закріплення конкретного місця на кладовищі;

– право у майбутньому поховати там останки Героя.

Що буде, якщо тіло знайдуть

У разі повернення тіла передбачено два варіанти:

– поховання труни на місці кенотафа;

– розміщення урни з прахом у колумбарній ніші.

Таким чином, кенотаф може стати повноцінним місцем поховання в майбутньому.

Коли кенотаф можуть демонтувати

Демонтаж можливий у двох випадках:

– якщо суд скасує рішення про визнання особи померлою;

– якщо поховання відбудеться в іншому місці.

Чому це важливо

Запровадження кенотафів – це не лише інфраструктурне рішення, а й глибокий символічний крок держави.

В умовах війни тисячі родин не мають можливості попрощатися зі своїми близькими або відвідати їхню могилу.

Новий формат пам’яті дає відповідь на цей біль – створюючи місце, де можна згадувати, приходити і не втрачати зв’язок із полеглими Героями.

Як повідомляли раніше "Коментарі", Україна провела черговий етап репатріаційних заходів, у результаті яких на підконтрольну територію вдалося повернути тіла (останки) 1000 загиблих осіб. За інформацією, наданою російською стороною, ці загиблі є українськими військовослужбовцями.