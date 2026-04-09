logo_ukra

BTC/USD

71153

ETH/USD

2180.2

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Додому «на щиті»: результати великого етапу повернення тіл українських військових
commentss НОВИНИ Всі новини

Додому «на щиті»: результати великого етапу повернення тіл українських військових

1000 полеглих героїв повертаються до рідних: Координаційний штаб повідомив про результати репатріації

9 квітня 2026, 15:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Україна провела черговий етап репатріаційних заходів, у результаті яких на підконтрольну територію вдалося повернути тіла (останки) 1000 загиблих осіб. За інформацією, наданою російською стороною, ці загиблі є українськими військовослужбовцями.

Додому «на щиті»: результати великого етапу повернення тіл українських військових

Обмін тілами загиблих

Повернення стало можливим завдяки злагодженій співпраці Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, Збройних Сил України, МВС, Офісу Омбудсмена та Секретаріату Уповноваженого з питань зниклих безвісти. Також у процесі брали участь представники ДСНС та інших структур сектору безпеки.

"Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу... та інших структур Сектору безпеки та оборони України. Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ", — зазначили в Координаційному штабі.

Додому «на щиті»: результати великого етапу повернення тіл українських військових - фото 2

Наразі розпочинається складний процес ідентифікації. Фахівці правоохоронних органів та судово-медичні експерти системи МВС найближчим часом проведуть необхідні ДНК-експертизи.

"Після встановлення осіб загиблих тіла будуть передані родинам для гідного поховання", — наголосили у відомстві.

Водночас у межах домовленостей українська сторона передала 41 тіло загиблих військових країни-агресора.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що Україна та Росія розпочали новий етап обміну військовополоненими. 5 березня відбувся перший обмін у межах домовленостей, досягнутих під час переговорів у Женеві за участі представників України, США та Росія.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини