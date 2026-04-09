Додому «на щиті»: результати великого етапу повернення тіл українських військових

Україна провела черговий етап репатріаційних заходів, у результаті яких на підконтрольну територію вдалося повернути тіла (останки) 1000 загиблих осіб. За інформацією, наданою російською стороною, ці загиблі є українськими військовослужбовцями.

Обмін тілами загиблих

Повернення стало можливим завдяки злагодженій співпраці Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, Збройних Сил України, МВС, Офісу Омбудсмена та Секретаріату Уповноваженого з питань зниклих безвісти. Також у процесі брали участь представники ДСНС та інших структур сектору безпеки.

"Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу... та інших структур Сектору безпеки та оборони України. Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ", — зазначили в Координаційному штабі.

Наразі розпочинається складний процес ідентифікації. Фахівці правоохоронних органів та судово-медичні експерти системи МВС найближчим часом проведуть необхідні ДНК-експертизи.

"Після встановлення осіб загиблих тіла будуть передані родинам для гідного поховання", — наголосили у відомстві.

Водночас у межах домовленостей українська сторона передала 41 тіло загиблих військових країни-агресора.

