Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Домой «на щите»: результаты большого этапа возвращения тел украинских военных
Домой «на щите»: результаты большого этапа возвращения тел украинских военных

1000 павших героев возвращаются к родным: Координационный штаб сообщил о результатах репатриации

9 апреля 2026, 15:22
Недилько Ксения

Украина провела очередной этап репатриационных мер, в результате которых на подконтрольную территорию удалось вернуть тела (останки) 1000 погибших. По информации, предоставленной российской стороной, эти погибшие являются украинскими военнослужащими.

Обмен телами погибших

Возвращение стало возможным благодаря слаженному сотрудничеству Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Омбудсмена и Секретариата Уполномоченного по пропавшим без вести. Также в процессе приняли участие представители ГСЧС и других структур сектора безопасности.

"Тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба... и других структур Сектора безопасности и обороны Украины. Отдельная благодарность личному составу Центрального управления ЦВД ГШ ВСУ, осуществляющему перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения", — отметили в Координационном штабе.

В настоящее время начинается сложный процесс идентификации. Специалисты правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты системы МВД в ближайшее время проведут необходимые ДНК-экспертизы.

"После установления лиц погибших тела будут переданы семьям для достойного захоронения", — подчеркнули в ведомстве.

В то же время, в рамках договоренностей украинская сторона передала 41 тело погибших военных страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, что Украина и Россия начали новый этап обмена военнопленными. 5 марта состоялся первый обмен в рамках договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Женеве с участием представителей Украины, США и России.



