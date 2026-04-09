Место, куда можно прийти, даже если нет могилы: в Киеве создают новое пространство памяти для павших Героев

В Украине запускают важную инициативу в честь павших Защитников и Защитниц, чьи тела не удалось найти или похоронить. На Национальном военном мемориальном кладбище появятся кенотафы – символические места памяти, куда смогут приходить родные, собратья и сестры.

На Национальном военном мемориальном кладбище будут устанавливать кенотафы – что это значит для семей

Как сообщают "Комментарии", об этом заявили в государственном учреждении НВМК.

Что такое кенотафы и для кого они

Кенотаф – это символическое погребение без тела.

Его будут устанавливать в случаях, когда:

– место захоронения военного неизвестно;

– тело не найдено;

– отсутствует возможность совершить традиционное погребение.

Это позволит семьям иметь конкретное место для памяти , даже если Герой пропал без вести или погиб при особых обстоятельствах.

Какие варианты предусмотрены

На кладбище можно выбрать один из трех форматов:

– памятник в виде креста;

– памятник в виде плиты;

– ниша в колумбарной стене.

Все варианты будут производиться и устанавливаться бесплатно за средства государства.

Кто может подать заявку

Инициировать установку кенотафа могут близкие родственники или другие лица:

– муж или жена;

– родители, дети, братья, сестры;

– дедушка, бабушка, внуки;

– другие близкие люди.

Важное условие – кенотаф не должен быть установлен на других кладбищах .

Какие документы нужны

Для подачи заявления необходимо предоставить:

– документ заявителя;

– свидетельство о смерти;

– решение суда об объявлении лица умершим;

– документы, подтверждающие статус Защитника или Защитницы (УБД или инвалидность в результате войны).

Обращение можно подать как в бумажной, так и в электронной форме.

Решение принимается в течение 10 рабочих дней после проверки, в том числе через МВД.

Что гарантирует государство

После согласования между заявителем и государственным учреждением заключается официальный договор.

Именно этот документ гарантирует:

– бесплатное изготовление и установка кенотафа;

– закрепление конкретного места на кладбище;

– право в будущем похоронить там останки Героя.

Что будет, если тело найдут

В случае возвращения тела предусмотрены два варианта:

– захоронение гроба на месте кенотафа;

– размещение урны с прахом в колумбарной нише.

Таким образом, кенотаф может стать полноценным местом погребения в будущем.

Когда кенотаф может быть демонтирован

Демонтаж возможен в двух случаях:

– если суд отменит решение о признании лица умершим;

– если захоронение состоится в другом месте.

Почему это важно

Введение кенотафов – это не только инфраструктурное решение, но и глубокий символический шаг государства .

В условиях войны тысячи семей не имеют возможности попрощаться со своими близкими или посетить их могилу.

Новый формат памяти дает ответ на эту боль – создавая место, где можно вспоминать, приходить и не терять связь с павшими Героями.

Как сообщали ранее "Комментарии", Украина провела очередной этап репатриационных мер, в результате которых на подконтрольную территорию удалось вернуть тела (останки) 1000 погибших. По информации, предоставленной российской стороной, эти погибшие являются украинскими военнослужащими.