logo

BTC/USD

71260

ETH/USD

2182.27

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Место, куда можно прийти, даже если нет могилы: в Киеве создают новое пространство памяти для павших Героев
commentss НОВОСТИ Все новости

Место, куда можно прийти, даже если нет могилы: в Киеве создают новое пространство памяти для павших Героев

Государство гарантирует бесплатную установку и право на будущее захоронение.

9 апреля 2026, 15:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Украине запускают важную инициативу в честь павших Защитников и Защитниц, чьи тела не удалось найти или похоронить. На Национальном военном мемориальном кладбище появятся кенотафы – символические места памяти, куда смогут приходить родные, собратья и сестры.

Место, куда можно прийти, даже если нет могилы: в Киеве создают новое пространство памяти для павших Героев

На Национальном военном мемориальном кладбище будут устанавливать кенотафы – что это значит для семей

Как сообщают "Комментарии", об этом заявили в государственном учреждении НВМК.

Что такое кенотафы и для кого они

Кенотаф – это символическое погребение без тела.

Его будут устанавливать в случаях, когда:
– место захоронения военного неизвестно;
– тело не найдено;
– отсутствует возможность совершить традиционное погребение.

Это позволит семьям иметь конкретное место для памяти , даже если Герой пропал без вести или погиб при особых обстоятельствах.

Какие варианты предусмотрены

На кладбище можно выбрать один из трех форматов:
– памятник в виде креста;
– памятник в виде плиты;
– ниша в колумбарной стене.

Все варианты будут производиться и устанавливаться бесплатно за средства государства.

Кто может подать заявку

Инициировать установку кенотафа могут близкие родственники или другие лица:
– муж или жена;
– родители, дети, братья, сестры;
– дедушка, бабушка, внуки;
– другие близкие люди.

Важное условие – кенотаф не должен быть установлен на других кладбищах .

Какие документы нужны

Для подачи заявления необходимо предоставить:
– документ заявителя;
– свидетельство о смерти;
– решение суда об объявлении лица умершим;
– документы, подтверждающие статус Защитника или Защитницы (УБД или инвалидность в результате войны).

Обращение можно подать как в бумажной, так и в электронной форме.

Решение принимается в течение 10 рабочих дней после проверки, в том числе через МВД.

Что гарантирует государство

После согласования между заявителем и государственным учреждением заключается официальный договор.

Именно этот документ гарантирует:
– бесплатное изготовление и установка кенотафа;
– закрепление конкретного места на кладбище;
– право в будущем похоронить там останки Героя.

Что будет, если тело найдут

В случае возвращения тела предусмотрены два варианта:
– захоронение гроба на месте кенотафа;
– размещение урны с прахом в колумбарной нише.

Таким образом, кенотаф может стать полноценным местом погребения в будущем.

Когда кенотаф может быть демонтирован

Демонтаж возможен в двух случаях:
– если суд отменит решение о признании лица умершим;
– если захоронение состоится в другом месте.

Почему это важно

Введение кенотафов – это не только инфраструктурное решение, но и глубокий символический шаг государства .

В условиях войны тысячи семей не имеют возможности попрощаться со своими близкими или посетить их могилу.

Новый формат памяти дает ответ на эту боль – создавая место, где можно вспоминать, приходить и не терять связь с павшими Героями.

Как сообщали ранее "Комментарии", Украина провела очередной этап репатриационных мер, в результате которых на подконтрольную территорию удалось вернуть тела (останки) 1000 погибших. По информации, предоставленной российской стороной, эти погибшие являются украинскими военнослужащими.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости