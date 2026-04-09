Место, куда можно прийти, даже если нет могилы: в Киеве создают новое пространство памяти для павших Героев

Проніна Анна
В Украине запускают важную инициативу в честь павших Защитников и Защитниц, чьи тела не удалось найти или похоронить. На Национальном военном мемориальном кладбище появятся кенотафы – символические места памяти, куда смогут приходить родные, собратья и сестры.
На Национальном военном мемориальном кладбище будут устанавливать кенотафы – что это значит для семей
Как сообщают "Комментарии", об этом заявили в государственном учреждении НВМК.
Кенотаф – это символическое погребение без тела.
Его будут устанавливать в случаях, когда:
– место захоронения военного неизвестно;
– тело не найдено;
– отсутствует возможность совершить традиционное погребение.
Это позволит семьям иметь конкретное место для памяти , даже если Герой пропал без вести или погиб при особых обстоятельствах.
На кладбище можно выбрать один из трех форматов:
– памятник в виде креста;
– памятник в виде плиты;
– ниша в колумбарной стене.
Все варианты будут производиться и устанавливаться бесплатно за средства государства.
Инициировать установку кенотафа могут близкие родственники или другие лица:
– муж или жена;
– родители, дети, братья, сестры;
– дедушка, бабушка, внуки;
– другие близкие люди.
Важное условие – кенотаф не должен быть установлен на других кладбищах .
Для подачи заявления необходимо предоставить:
– документ заявителя;
– свидетельство о смерти;
– решение суда об объявлении лица умершим;
– документы, подтверждающие статус Защитника или Защитницы (УБД или инвалидность в результате войны).
Обращение можно подать как в бумажной, так и в электронной форме.
Решение принимается в течение 10 рабочих дней после проверки, в том числе через МВД.
После согласования между заявителем и государственным учреждением заключается официальный договор.
Именно этот документ гарантирует:
– бесплатное изготовление и установка кенотафа;
– закрепление конкретного места на кладбище;
– право в будущем похоронить там останки Героя.
В случае возвращения тела предусмотрены два варианта:
– захоронение гроба на месте кенотафа;
– размещение урны с прахом в колумбарной нише.
Таким образом, кенотаф может стать полноценным местом погребения в будущем.
Когда кенотаф может быть демонтирован
Демонтаж возможен в двух случаях:
– если суд отменит решение о признании лица умершим;
– если захоронение состоится в другом месте.
Введение кенотафов – это не только инфраструктурное решение, но и глубокий символический шаг государства .
В условиях войны тысячи семей не имеют возможности попрощаться со своими близкими или посетить их могилу.
Новый формат памяти дает ответ на эту боль – создавая место, где можно вспоминать, приходить и не терять связь с павшими Героями.
Как сообщали ранее "Комментарии", Украина провела очередной этап репатриационных мер, в результате которых на подконтрольную территорию удалось вернуть тела (останки) 1000 погибших. По информации, предоставленной российской стороной, эти погибшие являются украинскими военнослужащими.