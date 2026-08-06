Міноборони тепер знатиме все про військовозобов'язаних: які дані потраплять в “Оберіг”

Кабінет Міністрів змінив порядок наповнення реєстру військовозобов'язаних “Оберіг”, офіційно долучивши до цього процесу Державну податкову службу.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Відповідне рішення міститься у постанові №981 від 29 липня 2026 року. Документ зобов'язує ДПС протягом 90 календарних днів передати Міністерству оборони відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про всіх чоловіків віком від 18 до 60 років, пише “Ліга. Закон”.

Після цього отриману інформацію звірять із даними реєстру “Оберіг”. Насамперед перевірятимуть, чи всі військовозобов'язані внесені до бази. Крім того, фахівці шукатимуть помилки та невідповідності у вже створених записах. Йдеться про неправильні паспортні дані, застарілі адреси проживання або інші розбіжності між державними реєстрами. Саме такі неточності й мають усунути після звірки.

Раніше інформація про громадян потрапляла до “Оберіг” переважно через територіальні центри комплектування та окремі державні інформаційні системи. Тепер список джерел офіційно розширили, а порядок передачі даних закріпили постановою уряду.

Втім, цим зміни не обмежуються. Документ також оновлює правила роботи самого реєстру “Оберіг”. Зокрема, переглянуто окремі процедури адміністрування системи та порядок перевірки військово-облікових документів українців, які перебувають за кордоном і звертаються до консульських установ.

Фактично уряд запускає черговий етап оновлення системи військового обліку. Передача інформації від ДПС має допомогти зробити реєстр повнішим, а також виявити тих, хто ще не перебуває на військовому обліку або чиї дані потребують уточнення.

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