Минобороны теперь будет знать все о военнообязанных: какие данные попадут в "Оберег"

Кабинет Министров изменил порядок наполнения реестра военнообязанных "Оберег", официально включив в этот процесс Государственную налоговую службу.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Соответствующее решение содержится в постановлении №981 от 29 июля 2026 года. Документ обязывает ГНС в течение 90 календарных дней передать Министерству обороны сведения из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков обо всех мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, пишет "Лига. Закон".

После этого полученную информацию сверят с данными реестра "Оберег". Прежде всего, будут проверять, все ли военнообязанные внесены в базу. Кроме того, специалисты будут искать ошибки и несоответствия уже созданных записей. Речь идет о неправильных паспортных данных, устаревших адресах проживания или других разногласиях между государственными реестрами. Именно такие неточности и должны быть устранены после сверки.

Ранее информация о гражданах попадала в "Оберег" преимущественно через территориальные центры комплектования и отдельные государственные информационные системы. Теперь список источников официально расширили, а порядок передачи данных был закреплен постановлением правительства.

Впрочем, этим изменения не ограничиваются. Документ также обновляет правила работы самого реестра "Оберег". В частности, пересмотрены отдельные процедуры администрирования системы и порядок проверки военно-учетных документов украинцев, которые находятся за границей и обращаются в консульские учреждения.

Фактически правительство запускает очередной этап обновления системы военного учета. Передача информации от ГНС должна помочь сделать реестр более полным, а также выявить тех, кто еще не состоит на военном учете или чьи данные нуждаются в уточнении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, будет ли снижен мобилизационный возраст в 2026 году.



