Менше мінімалки: бібліотекарі заявили про критично низькі зарплати та зареєстрували петицію

Українські бібліотекарі зареєстрували петицію до Президента України та Кабінету Міністрів із вимогою переглянути систему оплати праці в галузі. У зверненні вони наголошують, що фактичні доходи працівників книгозбірень у 2026 році залишаються на рівні мінімальної заробітної плати або навіть нижчими за неї за посадовими окладами.

Оклади від 5 691 грн – працівники бібліотек звернулися до президента і уряду

Станом на 1 січня 2026 року оклади бібліотекарів коливаються від 5 691 грн до 7 356 грн залежно від тарифного розряду. Молодий бібліотекар без стажу отримує 5 691 грн, бібліотекар 12 розряду – 7 356 грн, що в умовах інфляції та воєнного часу, за словами авторів петиції, не покриває навіть базових потреб.

У зверненні підкреслюється, що в більшості публічних бібліотек працівники фактично отримують однакову зарплату – на рівні мінімальної, незалежно від освіти, стажу чи посади. Це означає, що директор бібліотеки та технічний працівник можуть мати однаковий дохід. Тарифна сітка фактично не працює як механізм диференціації оплати праці.

Проблема, за словами ініціаторів, має системний характер. Вони зазначають, що з початку повномасштабної війни рівень оплати не переглядався, а частина працівників у невеликих громадах працює на неповну ставку через брак фінансування.

Окремо у петиції піднімається питання статусу шкільних бібліотекарів. Наразі вони формально не належать до педагогічних працівників і відносяться до адміністративно-господарського персоналу. Автори звернення вважають, що це не відповідає реальному змісту їхньої роботи, адже діяльність бібліотекаря у школі безпосередньо пов’язана з освітнім процесом.

Бібліотекарі вимагають:

— збільшити заробітну плату щонайменше вдвічі;

— повернути надбавку за особливі умови роботи у розмірі 50% посадового окладу;

— запровадити обов’язкову щорічну індексацію;

— урівняти систему преміювання;

— встановити додаткову щомісячну допомогу на період воєнного стану;

— надати шкільним бібліотекарям статус педагогічних працівників.

У тексті петиції наголошується, що бібліотеки залишаються осередками культури, збереження національної пам’яті та доступу до знань навіть у воєнний час. Попри це, рівень фінансового забезпечення працівників галузі залишається одним із найнижчих у бюджетній сфері.

Для порівняння: у 2018 році середня зарплата у сфері культури становила 7,6 тис. грн. Сьогодні ж частина посадових окладів у бібліотеках залишається нижчою за мінімальну зарплату, а фактичні виплати вирівнюються до мінімального рівня через доплати.

Петиція вже відкрита для підписання. Автори розраховують, що питання оплати праці в культурній сфері буде винесене на рівень урядових рішень.

