Зарплатний шок 2026: які міста України вирвалися в лідери, а де доходи ледве дотягують до середніх

Ринок праці України у 2026 році демонструє стійке відновлення попри війну та економічні виклики. За останній рік середня заробітна плата по країні зросла на 17% і у лютому досягла 27 500 гривень. Проте статистика показує: географія дедалі сильніше впливає на рівень доходів, а різниця між регіонами стає відчутною.

Де в Україні платять найбільше – рейтинг міст за середньою зарплатою у 2026 році

За даними порталу Work.ua, найвищі показники середніх зарплат фіксуються у західних областях та столиці. Безпековий фактор, релокація бізнесу та активний розвиток малого і середнього підприємництва змінили карту зайнятості.

Серед міст-лідерів у лютому 2026 року:

Львів – 30 000 грн, що на 5 000 грн більше, ніж торік

Ужгород – 27 500 грн

Чернівці – 26 000 грн

Рівне – 25 000 грн

Київ традиційно утримує перші позиції за обсягом вакансій та темпами зростання – за рік зарплати у столиці збільшилися на 18%. Експерти пояснюють це концентрацією великих компаній, IT-сектору та міжнародних проєктів.

Водночас найнижчі показники зафіксовані у містах, наближених до зони бойових дій. Там ринок праці залишається нестабільним, а підвищення окладів часто лише компенсує інфляцію.

Найнижчі середні зарплати серед обласних центрів:

Суми – 20 000 грн

Херсон – 20 500 грн, річне зростання лише 5%

Кривий Ріг – 20 800 грн

Чернігів – 21 500 грн

Різниця між Львовом і Сумами вже сягає 10 000 гривень, що свідчить про суттєвий регіональний дисбаланс.

Окремої уваги заслуговує динаміка окремих професій. У 2026 році несподіваними рекордсменами стали не лише фахівці цифрової сфери.

Маркувальники продемонстрували зростання зарплати на 145%, і тепер їхній середній дохід становить 24 500 грн.

HTML-верстальники – +86%, у середньому 40 000 грн.

Керівники відділів постачання – +85%, близько 74 000 грн.

Javascript-програмісти – +75%, приблизно 65 000 грн.

Аналітики пов’язують це з дефіцитом кадрів, внутрішньою міграцією та активним переходом бізнесу в онлайн-сегмент. Попит на кваліфікованих працівників перевищує пропозицію, що стимулює роботодавців переглядати компенсаційні пакети.

Мінімальна заробітна плата у 2026 році залишається на рівні 8 647 гривень. Після сплати податків працівник отримує 6 658 грн. Це створює суттєвий розрив між мінімальним та середнім доходом по країні.

Фахівці прогнозують, що до кінця року тенденція до зростання збережеться, однак ключовими чинниками залишатимуться безпекова ситуація, міжнародна підтримка та відновлення бізнес-активності. Український ринок праці поступово адаптується до нових реалій, але регіональна нерівність поки що лише посилюється.

