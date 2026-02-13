Зарплатный шок 2026: какие города Украины вырвались в лидеры, а где доходы едва дотягивают до средних

Рынок труда Украины в 2026 году демонстрирует устойчивое восстановление, несмотря на войну и экономические вызовы. За последний год средняя заработная плата по стране выросла на 17% и в феврале достигла 27500 гривен. Однако статистика показывает: география все сильнее влияет на уровень доходов , а разница между регионами становится ощутимой.

Где в Украине платят больше всего – рейтинг городов по средней зарплате в 2026 году

По данным портала Work.ua, самые высокие показатели средних зарплат фиксируются в западных областях и столице. Фактор безопасности, релокация бизнеса и активное развитие малого и среднего предпринимательства изменили карту занятости.

Среди городов-лидеров в феврале 2026 года:

Львов – 30 000 грн, что на 5 000 грн больше, чем в прошлом

Ужгород – 27 500 грн

Черновцы – 26 000 грн

Ровно – 25 000 грн

Киев традиционно удерживает первые позиции по объему вакансий и темпам роста – за год зарплаты в столице увеличились на 18% . Эксперты объясняют это концентрацией крупных компаний, IT-сектора и международных проектов.

В то же время, самые низкие показатели зафиксированы в городах, приближенных к зоне боевых действий. Там рынок труда остается нестабильным, а повышение окладов часто компенсирует инфляцию.

Самые низкие средние зарплаты среди областных центров:

Суммы – 20 000 грн

Херсон – 20 500 грн, годовой рост всего 5%

Кривой Рог – 20 800 грн

Чернигов – 21 500 грн

Разница между Львовом и Сумами уже достигает 10 000 гривен, что свидетельствует о существенном региональном дисбалансе.

Отдельного внимания заслуживает динамика отдельных профессий. В 2026 году неожиданными рекордсменами стали не только специалисты цифровой сферы.

Маркировщики продемонстрировали рост зарплаты на 145% и теперь их средний доход составляет 24 500 грн.

HTML-верстальщики – 86%, в среднем 40 000 грн.

Руководители отделов поставок – 85%, около 74 000 грн.

Javascript-программисты – 75%, примерно 65 000 грн.

Аналитики увязывают это с дефицитом кадров, внутренней миграцией и активным переходом бизнеса в онлайн-сегмент. Спрос на квалифицированных работников превышает предложение , стимулирующее работодателей пересматривать компенсационные пакеты.

Минимальная заработная плата в 2026 году остается на уровне 8647 гривен. После уплаты налогов работник получает 6658 грн. Это создает значительный разрыв между минимальным и средним доходом по стране.

Специалисты прогнозируют, что до конца года тенденция роста сохранится, однако ключевыми факторами будут оставаться безопасность, международная поддержка и возобновление бизнес-активности. Украинский рынок труда постепенно адаптируется к новым реалиям, но региональное неравенство пока только усиливается.

