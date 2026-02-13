Зарплатный шок 2026: какие города Украины вырвались в лидеры, а где доходы едва дотягивают до средних

Рубрики
Рынок труда Украины в 2026 году демонстрирует устойчивое восстановление, несмотря на войну и экономические вызовы. За последний год средняя заработная плата по стране выросла на 17% и в феврале достигла 27500 гривен. Однако статистика показывает: география все сильнее влияет на уровень доходов , а разница между регионами становится ощутимой.
Где в Украине платят больше всего – рейтинг городов по средней зарплате в 2026 году
По данным портала Work.ua, самые высокие показатели средних зарплат фиксируются в западных областях и столице. Фактор безопасности, релокация бизнеса и активное развитие малого и среднего предпринимательства изменили карту занятости.
Среди городов-лидеров в феврале 2026 года:
Львов – 30 000 грн, что на 5 000 грн больше, чем в прошлом
Ужгород – 27 500 грн
Черновцы – 26 000 грн
Ровно – 25 000 грн
Киев традиционно удерживает первые позиции по объему вакансий и темпам роста – за год зарплаты в столице увеличились на 18% . Эксперты объясняют это концентрацией крупных компаний, IT-сектора и международных проектов.
В то же время, самые низкие показатели зафиксированы в городах, приближенных к зоне боевых действий. Там рынок труда остается нестабильным, а повышение окладов часто компенсирует инфляцию.
Самые низкие средние зарплаты среди областных центров:
Суммы – 20 000 грн
Херсон – 20 500 грн, годовой рост всего 5%
Кривой Рог – 20 800 грн
Чернигов – 21 500 грн
Разница между Львовом и Сумами уже достигает 10 000 гривен, что свидетельствует о существенном региональном дисбалансе.
Отдельного внимания заслуживает динамика отдельных профессий. В 2026 году неожиданными рекордсменами стали не только специалисты цифровой сферы.
Маркировщики продемонстрировали рост зарплаты на 145% и теперь их средний доход составляет 24 500 грн.
HTML-верстальщики – 86%, в среднем 40 000 грн.
Руководители отделов поставок – 85%, около 74 000 грн.
Javascript-программисты – 75%, примерно 65 000 грн.
Аналитики увязывают это с дефицитом кадров, внутренней миграцией и активным переходом бизнеса в онлайн-сегмент. Спрос на квалифицированных работников превышает предложение , стимулирующее работодателей пересматривать компенсационные пакеты.
Минимальная заработная плата в 2026 году остается на уровне 8647 гривен. После уплаты налогов работник получает 6658 грн. Это создает значительный разрыв между минимальным и средним доходом по стране.
Специалисты прогнозируют, что до конца года тенденция роста сохранится, однако ключевыми факторами будут оставаться безопасность, международная поддержка и возобновление бизнес-активности. Украинский рынок труда постепенно адаптируется к новым реалиям, но региональное неравенство пока только усиливается.
