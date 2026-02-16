Меньше минималки: библиотекари заявили о критически низких зарплатах и зарегистрировали петицию

Украинские библиотекари зарегистрировали петицию Президенту Украины и Кабинету Министров с требованием пересмотреть систему оплаты труда в отрасли. В обращении они отмечают, что фактические доходы работников библиотек в 2026 году остаются на уровне минимальной заработной платы или даже ниже ее по должностным окладам.

Оклады от 5 691 грн – работники библиотек обратились к президенту и правительству

По состоянию на 1 января 2026 года оклады библиотекарей колеблются от 5691 грн до 7356 грн в зависимости от тарифного разряда. Молодой библиотекарь без стажа получает 5 691 грн, библиотекарь 12 разряда – 7 356 грн , что в условиях инфляции и военного времени, по словам авторов петиции, не покрывает даже базовые потребности.

В обращении подчеркивается, что в большинстве публичных библиотек работники фактически получают одинаковую зарплату – на уровне минимальной независимо от образования, стажа или должности. Это означает, что директор библиотеки и технический работник могут иметь одинаковый доход. Тарифная сетка практически не работает как механизм дифференциации оплаты труда.

Проблема, по словам инициаторов, носит системный характер. Они отмечают, что с начала полномасштабной войны уровень оплаты не пересматривался, а часть работников в небольших общинах работает на неполную ставку из-за отсутствия финансирования.

Отдельно в петиции поднимается вопрос о статусе школьных библиотекарей. Пока они формально не относятся к педагогическим работникам и относятся к административно-хозяйственному персоналу. Авторы обращения считают, что это не соответствует реальному содержанию их работы, ведь деятельность библиотекаря в школе напрямую связана с образовательным процессом.

Библиотекари требуют:

- увеличить заработную плату минимум вдвое;

вернуть надбавку за особые условия работы в размере 50% должностного оклада;

— ввести обязательную ежегодную индексацию;

— уравнять систему премирования;

— установить дополнительную ежемесячную помощь на период военного положения;

— предоставить школьным библиотекарям статус педагогических работников.

В тексте петиции отмечается, что библиотеки остаются центрами культуры, сохранения национальной памяти и доступа к знаниям даже в военное время. Тем не менее, уровень финансового обеспечения работников отрасли остается одним из самых низких в бюджетной сфере.

Для сравнения: в 2018 году средняя зарплата в области культуры составила 7,6 тыс. грн. Сегодня же часть должностных окладов в библиотеках остается ниже минимальной зарплаты, а фактические выплаты выравниваются до минимального уровня из-за доплат.

Петиция уже открыта для подписания. Авторы рассчитывают, что вопрос оплаты труда в культурной сфере будет вынесен на уровень правительственных решений.

Читайте также в "Комментариях", где в Украине самые высокие зарплаты.