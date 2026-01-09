Майже 13 тисяч гривень щомісяця: кому з військових держава почне доплачувати вже з січня 2026 року

Початок 2026 року приніс важливі фінансові зміни для українських військовослужбовців. Уряд України запровадив додаткові щомісячні виплати для захисників, які мають державні нагороди за бойові заслуги. Рішення було ухвалене наприкінці 2025 року й уже набрало чинності з 1 січня. Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики.

Додаткові виплати для захисників України у 2026 році – хто отримає гроші автоматично і за які нагороди платять найбільше

Ключова новина – кавалери відзнаки "Хрест бойових заслуг" почнуть отримувати майже 13 000 гривень щомісяця. Це не разова премія, а стабільна доплата, яка нараховується додатково до основного грошового забезпечення або пенсії.

Скільки саме платитимуть у 2026 році

Розмір доплати напряму прив’язаний до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року. У 2026 році мінімалка в Україні становить 8 647 гривень.

Для "Хреста бойових заслуг" формула виглядає так:

8 647 грн × 1,5 = 12 970,5 грн

Тобто військовослужбовець щомісяця отримуватиме майже 13 тисяч гривень додатково.

Повний перелік доплат за державні нагороди

У 2026 році держава передбачила такі щомісячні виплати:

Орден "Золота Зірка" (Герої України) – 24 000 грн

Орден Богдана Хмельницького (I–III ступеня) – 16 000 грн

Відзнака "Хрест бойових заслуг" – приблизно 13 000 грн

Орден "За мужність" або орден княгині Ольги (I–III ступеня) – 8 000 грн

Важливий нюанс: якщо військовий має кілька нагород, він може отримувати доплату лише за одну з них – зазвичай обирають ту, де сума найбільша.

Як оформити виплату: що потрібно знати

Попри те, що нагородження здійснюється указом Президента, для отримання коштів необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України. Процедура максимально спрощена.

Є два способи оформлення:

Онлайн – через портал електронних послуг ПФУ за допомогою КЕП

Особисто – у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду, незалежно від місця реєстрації

До заяви потрібно додати:

паспорт

ідентифікаційний код

посвідчення про державну нагороду

Після оформлення виплати нараховуються автоматично.

Чому це рішення важливе

Запровадження таких доплат – це зміна філософії державної підтримки військових. Замість символічних або одноразових виплат держава формує довгостроковий фінансовий захист для героїв.

Прив’язка до мінімальної зарплати означає, що суми індексуватимуться щороку, а отже бойові заслуги не знецінюватимуться з часом. Для багатьох ветеранів і чинних військовослужбовців ці кошти стануть реальною фінансовою опорою у 2026 році та надалі.

