Почти 13 тысяч гривен ежемесячно: кому из военных государство начнет доплачивать уже с января 2026 года

Начало 2026 года принесло важные финансовые изменения для украинских военнослужащих . Правительство Украины ввело дополнительные ежемесячные выплаты для защитников , имеющих государственные награды за боевые заслуги . Решение было принято в конце 2025 года и вступило в силу с 1 января. Об этом сообщается в Министерстве социальной политики.

Дополнительные выплаты для защитников Украины в 2026 году – кто получит деньги автоматически и за какие награды платят больше всего

Ключевая новость – кавалеры отличия "Крест боевых заслуг" начнут получать почти 13 000 гривен ежемесячно . Это не разовая премия, а стабильная доплата , которая начисляется дополнительно к основному денежному довольствию или пенсии.

Сколько именно будут платить в 2026 году

Размер доплаты напрямую привязан к минимальной заработной плате , установленной на 1 января текущего года. В 2026 году минималка в Украине составляет 8 647 гривен .

Для "Креста боевых заслуг" формула выглядит так:

8647 грн × 1,5 = 12 970,5 грн

То есть военнослужащий ежемесячно будет получать почти 13 тысяч гривен дополнительно .

Полный перечень доплат за государственные награды

В 2026 году государство предусмотрело следующие ежемесячные выплаты:

Орден "Золотая Звезда" (Герои Украины) – 24 000 грн

Орден Богдана Хмельницкого (I-III степени) – 16 000 грн

Награда "Крест боевых заслуг" – примерно 13 000 грн

Орден "За мужество" или орден княгини Ольги (I–III степени) – 8 000 грн

Важный нюанс: если у военного несколько наград, он может получать доплату только за одну из них – обычно выбирают ту, где сумма самая большая.

Как оформить выплату: что нужно знать

Несмотря на то, что награждение осуществляется указом Президента, для получения средств необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины . Процедура максимально упрощена.

Есть два способа оформления:

Онлайн – через портал электронных услуг ПФУ с помощью КЭП

Лично – в любом сервисном центре Пенсионного фонда, независимо от места регистрации

К заявлению нужно добавить:

паспорт

идентификационный код

удостоверение о государственной награде

После оформления выплаты начисляются автоматически .

Почему это решение важно

Введение таких доплат – это изменение философии государственной поддержки военных . Вместо символических или единовременных выплат государство формирует долгосрочную финансовую защиту для героев .

Привязка к минимальной зарплате означает, что суммы будут индексироваться ежегодно , а значит, боевые заслуги не будут обесцениваться со временем. Для многих ветеранов и действующих военнослужащих эти средства станут реальной финансовой опорой в 2026 году .

Читайте также в "Комментариях" о том, что правительство подготовило новый Трудовой кодекс Украины.