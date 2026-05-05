В Україні триває загальна мобілізація, тому політики неодноразового говорили про необхідність повернення військовозобов’язаних в Україну. Останні заяви президента Володимира Зеленського про співпрацю з Німеччиною щодо повернення тих, хто виїхав з порушенням законодавства, спричинили багато чуток про масову депортацію. На тлі цих заяв портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи буде масова депортація чоловіків із-за кордону.

Чат-бот Chat GPT вважає, що у 2026 році масової депортації не буде. Найімовірніший сценарій, як вбачає чат-бот, — це посилення адміністративного контролю, перевірка документів та стимулювання добровільного повернення. Окремі випадки екстрадиції можливі лише за наявності кримінальних підстав або порушення українцями міграційного законодавства. Тож панікувати не треба, запевняє ШІ, європейські країни діють у межах права, а не політичних емоцій.

Чат-бот Gemini також зазначає, що примусове масове вислання є малоймовірним через загрозу цінностям ЄС. Демократичні країни не створять прецедент депортації за ознакою мобілізації, адже це зруйнує інститут притулку. Для України це питання дипломатії та пошуку стимулів для добровільного повернення. Державі потрібно зосередитися на м'якій силі та фінансових програмах реінтеграції. Головним викликом для українців буде не страх вислання, а поступова втрата доступу до офіційних сервісів й необхідність підтверджувати свій правовий статус.

Чат-бот Deepseek прогнозує, що масова депортація українських чоловіків мобілізаційного віку з країн Європи у 2026 році є малоймовірним сценарієм. Головна перепона – правова: директива ЄС про тимчасовий захист діє як мінімум до березня 2027 року. Її скасування потребує одностайного рішення всіх держав-членів. Навіть після цього автоматичної депортації не відбудеться, бо кожна країна вирішуватиме питання індивідуально. Крім того, Європейська конвенція з прав людини забороняє екстрадицію за ухилення від військової служби, якщо людині загрожує небезпека. Основним інструментом України залишиться дипломатичний тиск та створення стимулів для добровільного повернення.

Чат-бот Grok зазначає, що Україна має шукати справедливі механізми посилення армії, але масова депортація залишається малоймовірною. Юридичні бар’єри в ЄС дуже серйозні: тимчасовий захист діє до березня 2027 року та не передбачає поділу за віком чи статтю. А будь-які масові примусові заходи суперечитимуть принципам недопущення дискримінації, закріпленим у європейському законодавстві. Навіть окремі ініціативи щодо чоловіків, які виїхали з порушенням правил, потребуватимуть двосторонніх домовленостей та часу. Для України важливіше розвивати добровільні механізми повернення, посилювати цифровий облік військовозобов’язаних за кордоном і пропонувати мотиваційні програми.

У висновку прогнози усіх ШІ зводяться до того, що масова депортація українських чоловіків призовного віку з країн Європи у 2026 році малоймовірна через правову перепону. Для більшості українських чоловіків за кордоном головним ризиком залишаються зміни у власному правовому статусі. ШІ радить уважно стежити за офіційними рішеннями України та урядів тих держав, де перебувають українці, а не за гучними заголовками у соцмережах.

