В Украине идет общая мобилизация, поэтому политики неоднократно говорили о необходимости возвращения военнообязанных в Украину. Последние заявления президента Владимира Зеленского о сотрудничестве с Германией о возвращении выехавших с нарушением законодательства вызвали много слухов о массовой депортации. На фоне этих заявлений портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, будет ли массовая депортация мужчин из-за границы.

Чат-бот Chat GPT считает, что в 2026 году массовой депортации не будет. Самый вероятный сценарий, как видит чат-бот, – это усиление административного контроля, проверка документов и стимулирование добровольного возвращения. Отдельные случаи экстрадиции возможны только при наличии уголовных оснований или нарушении украинцами миграционного законодательства. Так что паниковать не надо, уверяет ИИ, европейские страны действуют в рамках права, а не политических эмоций.

Чат-бот Gemini также отмечает, что принудительное массовое выслание маловероятно из-за угрозы ценностям ЕС. Демократические страны не создадут прецедент депортации по признаку мобилизации, это разрушит институт убежища. Для Украины это вопрос дипломатии и поиск стимулов для добровольного возвращения. Государству следует сосредоточиться на мягкой силе и финансовых реинтеграционных программах. Главным вызовом для украинцев будет не страх выслания, а постепенная утрата доступа к официальным сервисам и необходимость подтверждать свой правовой статус.

Чат-бот Deepseek прогнозирует, что массовая депортация украинских мужчин мобилизационного возраста из стран Европы в 2026 году является маловероятным сценарием. Главная преграда – правовая: директива ЕС о временной защите действует как минимум до марта 2027 года. Ее отмена требует единодушного решения всех государств-членов. Даже после этого автоматическая депортация не состоится, потому что каждая страна будет решать вопросы индивидуально. Кроме того, Европейская конвенция по правам человека запрещает экстрадицию за уклонение от военной службы, если человеку угрожает опасность. Основным инструментом Украины остается дипломатическое давление и создание стимулов для добровольного возвращения.

Чат-бот Grok отмечает, что Украина должна искать справедливые механизмы усиления армии, но массовая депортация остается маловероятной. Юридические барьеры в ЕС очень серьезны: временная защита действует до марта 2027 года и не предусматривает разделение по возрасту или полу. А какие-либо массовые принудительные меры будут противоречить принципам недопущения дискриминации, закрепленным в европейском законодательстве. Даже отдельные инициативы в отношении мужчин, выехавших с нарушением правил, потребуют двусторонних договоренностей и времени. Для Украины важнее развивать добровольные механизмы возвращения, усиливать цифровой учет военнообязанных за границей и предлагать мотивационные программы.

В заключении прогнозы всех ИИ сводятся к тому, что массовая депортация украинских мужчин призывного возраста из стран Европы в 2026 году маловероятна из-за правовой преграды. Для большинства украинских мужчин за границей главным риском остаются изменения в собственном правовом статусе. ИИ советует внимательно следить за официальными решениями Украины и правительств тех государств, где находятся украинцы, а не громкие заголовки в соцсетях.

