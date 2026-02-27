Лесбійки поцілувалися – і тепер можуть сісти довічно: в Уганді двох жінок кинули за ґрати

В Уганді дві молоді жінки опинилися під загрозою довічного ув’язнення після того, як їх нібито побачили за поцілунками на публіці. У країні це трактують як “одностатеві дії”, що підпадають під один із найсуворіших законів проти ЛГБТК+ у світі.

В Уганді жінкам загрожує довічне ув’язнення через публічні поцілунки

Про це повідомляє The Guardian. За інформацією видання, 22-річну музикантку Венді Фейт, відому під сценічним ім’ям Торреро Бе, та 21-річну Алезі Діану Деніз заарештували після поліцейського рейду в орендованому житлі в місті Аруа.

За словами речниці поліції регіону Західний Ніл Жозефіни Ангусії, правоохоронці отримали повідомлення від місцевої громади про “незвичайні дії”, які мали нібито сексуальний характер. Також стверджується, що жінок бачили, як вони цілувалися серед білого дня.

Поліція заявила, що в будинку підозрюваних нібито збиралися інші жінки. Саме на підставі цієї інформації обох затримали за підозрою у гомосексуальності. Наразі вони перебувають під вартою, і поки невідомо, коли саме їм офіційно висунуть обвинувачення.

Закон, що передбачає довічне і навіть смертну кару

Президент Уганди Йовері Мусевені у травні 2023 року підписав Закон про боротьбу з гомосексуалізмом. Документ передбачає довічне ув’язнення за одностатеві стосунки та смертну кару за так звану “гомосексуальність за обтяжувальних обставин”.

Правозахисні організації повідомляють, що після ухвалення закону кількість переслідувань різко зросла. За даними Форуму з питань обізнаності та просування прав людини, станом на січень було зафіксовано 956 справ проти ЛГБТК+ осіб, що торкнулися 1276 людей.

Активісти наголошують, що останні місяці в країні спостерігається нова хвиля затримань. Правозахисники попереджають про зростання страху та самоцензури серед представників ЛГБТК+ спільноти.

Ситуація з арештом двох жінок викликала міжнародний резонанс. Правозахисні організації закликають владу Уганди забезпечити дотримання прав людини та гарантувати справедливий судовий розгляд.

