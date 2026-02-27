Лесбианки поцеловались – и теперь могут сесть пожизненно: в Уганде двух женщин бросили за решетку

В Уганде две молодые женщины оказались под угрозой пожизненного заключения после того, как их якобы увидели за поцелуями на публике. В стране это трактуют как "однополые действия", подпадающие под один из самых строгих законов против ЛГБТК в мире.

В Уганде женщинам грозит пожизненное заключение из-за публичных поцелуев

Об этом сообщает The Guardian. По информации издания, 22-летнюю музыкантку Венди Фейт, известную под сценическим именем Торреро Бе, и 21-летнюю Алези Диану Дениз арестовали после полицейского рейда в арендованном жилье в городе Аруа.

По словам пресс-секретаря полиции региона Западный Нил Жозефины Ангусии, правоохранители получили сообщения от местной общины о "необычных действиях", которые имели якобы сексуальный характер. Также утверждается, что женщины видели, как они целовались среди бела дня.

Полиция заявила, что в доме подозреваемых якобы собирались другие женщины. Именно из этой информации обоих задержали по подозрению в гомосексуальности. Пока они находятся под стражей, и пока неизвестно, когда именно им официально предъявят обвинения.

Закон, предусматривающий пожизненную и даже смертную казнь

Президент Уганды Йовери Мусевени в мае 2023 подписал Закон о борьбе с гомосексуализмом. Документ предусматривает пожизненное заключение за однополые отношения и смертную казнь за так называемую "гомосексуальность при отягчающих обстоятельствах".

Правозащитные организации сообщают, что после принятия закона количество преследований резко возросло. По данным Форума по вопросам осведомленности и продвижения прав человека, по состоянию на январь было зафиксировано 956 дел против ЛГБТК лиц, коснувшихся 1276 человек.

Активисты подчеркивают, что в последние месяцы в стране наблюдается новая волна задержаний. Правозащитники предупреждают о росте страха и самоцензуры среди представителей ЛГБТК сообщества.

Ситуация с арестом двух женщин вызвала интернациональный резонанс. Правозащитные организации призывают власти Уганды обеспечить соблюдение прав человека и гарантировать справедливое судебное разбирательство.

