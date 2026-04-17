7200 для людей і понад 114 тисяч для суддів: пенсійна прірва в Україні тільки росте

Після останнього перерахунку пенсій в Україні різниця між виплатами для звичайних громадян і суддів стала ще більш разючою.

Пенсії перерахували, але не для всіх: українцям – копійки, суддям – 6 нулів

Як повідомляють "Коментарі", про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

З 1 січня до 1 квітня 2026 року середня пенсія в Україні зросла з 6 544,6 до 7 236,49 грн. Основною причиною стала березнева індексація, яка охопила більшість пенсіонерів.

Втім, навіть після підвищення ситуація залишається складною: понад 4,5 мільйона українців, або близько 45% усіх пенсіонерів, отримують менше ніж 5000 грн на місяць.

Різниця, яка шокує

На тлі таких цифр особливо контрастно виглядають виплати суддям. Їхні пенсії (довічне грошове утримання) у середньому зросли з 112 388,72 до 114 163,6 грн.

При цьому важливо, що суддівські виплати навіть не підпадали під березневу індексацію, але все одно продовжили зростати.

Окремі випадки виглядають ще більш показово. Наприклад, один із колишніх керівників судової системи задекларував понад 4,1 млн грн пенсії за рік – це більш ніж 340 тисяч гривень щомісяця.

Що отримують українці

Якщо рахувати лише пенсії за віком, середній розмір виплати станом на квітень становить 6 830,85 грн.

Інші категорії також не демонструють значного зростання:

– пенсія по інвалідності – близько 6 530 грн;

– у разі втрати годувальника – близько 7 689 грн.

Фактично більшість українців продовжує жити на суми, які ледве покривають базові витрати.

Чому виникають суперечки

Ситуацію ускладнює і судова практика. Верховний Суд раніше зобов’язав проводити повну індексацію пенсій, і тепер тисячі українців через суд домагаються перерахунку виплат.

За останній час уже ухвалено понад 30 тисяч рішень, і більшість із них – на користь пенсіонерів.

Це свідчить про системну проблему в нарахуванні пенсій і нерівність у підходах до різних категорій громадян.

