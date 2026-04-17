7200 для людей и более 114 тысяч для судей: пенсионная бездна в Украине только растет

После последнего перерасчета пенсий в Украине разница между выплатами для обычных граждан и судей стала еще более поразительной.

Пенсии перечислили, но не для всех: украинцам – копейки, судьям – 6 нулей

Как сообщают " Комментарии ", об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

С 1 января по 1 апреля 2026 года средняя пенсия в Украине выросла с 6 544,6 до 7 236,49 грн. Основной причиной стала мартовская индексация, охватившая большинство пенсионеров.

Впрочем, даже после повышения ситуация остается сложной: более 4,5 миллиона украинцев, или около 45% всех пенсионеров, получают менее 5000 грн в месяц.

Шокирующая разница

На фоне таких цифр особенно контрастно выглядят выплаты судьям. Их пенсии (пожизненное денежное содержание) в среднем выросли с 112 388,72 до 114 163,6 грн.

При этом важно, что судейские выплаты даже не подвергались мартовской индексации, но все равно продолжили расти.

Отдельные случаи смотрятся еще более показательно. Например, один из бывших руководителей судебной системы задекларировал более 4,1 млн грн пенсии в год – это более 340 тысяч гривен ежемесячно.

Что получают украинцы

Если считать только пенсии по возрасту, средний размер выплаты на апрель составляет 6 830,85 грн.

Другие категории также не демонстрируют значительный рост:

– пенсия по инвалидности – около 6 530 грн;

– в случае потери кормильца – около 7689 грн.

Фактически большинство украинцев продолжает жить на суммы, едва покрывающие базовые расходы.

Почему возникают споры

Ситуацию усложняет и судебная практика. Верховный Суд ранее обязал проводить полную индексацию пенсий, и теперь тысячи украинцев через суд добиваются перерасчета выплат.

За последнее время уже принято более 30 тысяч решений, и большинство из них – в пользу пенсионеров.

Это свидетельствует о системной проблеме в начислении пенсий и неравенстве в подходах к разным категориям граждан.

