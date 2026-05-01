Квартира дешевше оренди: у Києві запускають іпотеку під 3%

У Києві готують запуск нової програми, яка може кардинально змінити ситуацію з житлом для переселенців. Йдеться про пільгову іпотеку з мінімальною ставкою, яка дозволить багатьом сім’ям вперше задуматися про власну квартиру. Головна особливість – платежі можуть бути значно нижчими за оренду, що робить програму надзвичайно привабливою.

Переселенцям у Києві готують доступне житло: умови, які змінять ринок

Як повідомляють "Коментарі", про це пише "Вечірній Київ". Проєкт наразі перебуває на етапі погодження та може бути затверджений найближчим часом.

Які умови пропонують

Основна ідея програми – іпотека під 3% річних на термін до 30 років. Це значно нижче за стандартні ринкові ставки.

Перший внесок складе лише 6% від вартості житла, що також робить програму доступнішою для більшості сімей.

Щомісячний платіж, за попередніми розрахунками, може становити близько 10,5 тисяч гривень для сім’ї з трьох осіб. Це майже вдвічі менше, ніж оренда аналогічного житла у столиці.

Як визначатимуть площу житла

Кредит розраховуватиметься за спеціальною формулою:

52,5 м² – для однієї особи або сім’ї з двох людей

+21 м² – на кожного наступного члена родини

Таким чином, сім’я з трьох осіб може розраховувати на квартиру площею 73,5 м².

Це дозволяє отримати не просто житло, а повноцінну квартиру для комфортного проживання.

Хто зможе взяти участь

Програма має чіткі вимоги:

– офіційний дохід

– відсутність власного житла на підконтрольній території

– реєстрація у Києві

Купувати житло дозволять на вторинному ринку, але з обмеженням: будинки повинні бути не старші 50 років. Це означає, що переселенці зможуть одразу заселитися без тривалого ремонту чи очікування будівництва.

Що буде далі

Наразі проєкт передано на опрацювання до Київської міської державної адміністрації. Після цього його має затвердити Київрада.

Експерти вважають, що запуск такої програми може вплинути не лише на життя переселенців, а й на весь ринок нерухомості столиці.

Якщо ініціативу реалізують, вона може стати однією з найвигідніших житлових програм в Україні за останні роки.

Нагадаємо, раніше "Коментарі" повідомляли, що в Україні продовжили терміни подачі заяв на отримання допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб.