logo

BTC/USD

78425

ETH/USD

2306.37

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Квартира дешевле аренды: в Киеве запускают ипотеку под 3%
commentss НОВОСТИ Все новости

Квартира дешевле аренды: в Киеве запускают ипотеку под 3%

Ежемесячный платеж может быть вдвое меньше аренды.

1 мая 2026, 18:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Киеве готовится запуск новой программы, которая может кардинально изменить ситуацию с жильем для переселенцев. Речь идет о льготной ипотеке с минимальной ставкой, которая позволит многим семьям впервые задуматься о собственной квартире. Главная особенность – платежи могут быть значительно ниже аренды, что делает программу чрезвычайно привлекательной .

Переселенцам в Киеве готовят доступное жилье: условия, которые изменят рынок

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет "Вечерний Киев". Проект находится на этапе согласования и может быть утвержден в ближайшее время.

Какие условия предлагают

Основная идея программы – ипотека под 3% годовых сроком до 30 лет. Это значительно ниже стандартных рыночных ставок.

Первый взнос составит всего 6% от стоимости жилья , что также делает программу более доступной для большинства семей.

Ежемесячный платеж, по предварительным расчетам, может составить около 10,5 тысячи гривен для семьи из трех человек. Это почти вдвое меньше аренды аналогичного жилья в столице .

Как определить площадь жилья

Кредит будет рассчитываться по специальной формуле:
52,5 м² – для одного человека или семьи из двух человек
21 м² – на каждого следующего члена семьи

Таким образом, семья из трех человек может рассчитывать на квартиру площадью 73,5 м2.

Это позволяет получить не просто жилье, а полноценную квартиру для комфортного проживания .

Кто сможет принять участие

У программы есть четкие требования:
– официальный доход
– отсутствие собственного жилья на подконтрольной территории
– регистрация в Киеве

Покупать жилье разрешат на вторичном рынке, но с ограничением: дома должны быть не старше 50 лет. Это означает, что переселенцы смогут сразу заселиться без продолжительного ремонта или ожидания строительства .

Что будет дальше

В настоящее время проект передан на проработку в Киевскую городскую государственную администрацию. После этого его должен утвердить Киевсовет.

Эксперты считают, что запуск такой программы может повлиять не только на жизнь переселенцев, но и на рынок недвижимости столицы.

Если инициатива будет реализована, она может стать одной из самых выгодных жилищных программ в Украине за последние годы .

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали , что в Украине продлили сроки подачи заявлений на получение помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости