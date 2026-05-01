Квартира дешевле аренды: в Киеве запускают ипотеку под 3%

В Киеве готовится запуск новой программы, которая может кардинально изменить ситуацию с жильем для переселенцев. Речь идет о льготной ипотеке с минимальной ставкой, которая позволит многим семьям впервые задуматься о собственной квартире. Главная особенность – платежи могут быть значительно ниже аренды, что делает программу чрезвычайно привлекательной .

Переселенцам в Киеве готовят доступное жилье: условия, которые изменят рынок

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет "Вечерний Киев". Проект находится на этапе согласования и может быть утвержден в ближайшее время.

Какие условия предлагают

Основная идея программы – ипотека под 3% годовых сроком до 30 лет. Это значительно ниже стандартных рыночных ставок.

Первый взнос составит всего 6% от стоимости жилья , что также делает программу более доступной для большинства семей.

Ежемесячный платеж, по предварительным расчетам, может составить около 10,5 тысячи гривен для семьи из трех человек. Это почти вдвое меньше аренды аналогичного жилья в столице .

Как определить площадь жилья

Кредит будет рассчитываться по специальной формуле:

52,5 м² – для одного человека или семьи из двух человек

21 м² – на каждого следующего члена семьи

Таким образом, семья из трех человек может рассчитывать на квартиру площадью 73,5 м2.

Это позволяет получить не просто жилье, а полноценную квартиру для комфортного проживания .

Кто сможет принять участие

У программы есть четкие требования:

– официальный доход

– отсутствие собственного жилья на подконтрольной территории

– регистрация в Киеве

Покупать жилье разрешат на вторичном рынке, но с ограничением: дома должны быть не старше 50 лет. Это означает, что переселенцы смогут сразу заселиться без продолжительного ремонта или ожидания строительства .

Что будет дальше

В настоящее время проект передан на проработку в Киевскую городскую государственную администрацию. После этого его должен утвердить Киевсовет.

Эксперты считают, что запуск такой программы может повлиять не только на жизнь переселенцев, но и на рынок недвижимости столицы.

Если инициатива будет реализована, она может стать одной из самых выгодных жилищных программ в Украине за последние годы .

