Допомогу ВПО продовжили до 1 червня – хто зможе отримати гроші і за яких умов

В Україні продовжили терміни подачі заяв на отримання допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Одночасно уряд оновив правила, які вплинуть на тисячі родин, зокрема сім’ї з дітьми та людей, що втратили можливість працювати.

Допомогу на проживання для переселенців продовжили: подати заяву можна до 1 червня

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Міністерство соціальної політики України.

Новий дедлайн – що потрібно встигнути

Переселенці можуть подати заяву на отримання допомоги до 1 червня 2026 року.

Ця дата має принципове значення: якщо документи подані до неї, виплати можуть бути нараховані заднім числом. У разі запізнення гроші нараховуватимуть лише з моменту звернення.

Що змінюється для сімей із дітьми

Одне з ключових нововведень – розширення категорій отримувачів.

Відтепер діти з числа ВПО зможуть отримувати допомогу незалежно від рівня доходів їхніх батьків. Це означає, що фінансова підтримка стане доступнішою для більшої кількості родин.

Важливо: якщо заяву подати до 1 червня, виплати для дітей будуть нараховані починаючи з 1 лютого 2026 року.

Нові можливості для непрацездатних осіб

Зміни торкнулися і людей, які втратили можливість працювати.

Через підвищення прожиткового мінімуму частина переселенців раніше втратила право на допомогу через перевищення граничного доходу. Тепер вони можуть повторно подати документи та претендувати на перегляд виплат.

У разі подачі заяви до 1 червня нарахування буде здійснюватися з 1 січня 2026 року.

Що буде, якщо подати заяву пізніше

Якщо документи подати після початку червня, механізм змінюється.

У такому випадку виплати призначатимуться лише з місяця подачі заяви – без компенсації за попередній період.

Виплати подовжили – хто отримає більше

Ще одна важлива зміна – збільшення тривалості допомоги.

Максимальну кількість шестимісячних періодів виплат збільшено з чотирьох до п’яти. Це означає, що найвразливіші категорії переселенців зможуть отримувати підтримку ще на пів року довше.

Чому це важливо

Ці зміни фактично розширюють систему соціального захисту для ВПО в умовах війни.

Держава намагається адаптувати правила під реальні умови життя переселенців, коли стабільний дохід часто відсутній, а потреба у підтримці залишається високою.

Читайте також в "Коментарях", що в українському парламенті обговорюють можливість кардинального збільшення фінансового забезпечення для захисників, які воюють у найскладніших умовах. За інформацією народного депутата Романа Костенка, наразі розробляються рішення, які дозволять суттєво збільшити щомісячні доходи військових.