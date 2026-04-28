Помощь ВПЛ продлили до 1 июня – кто сможет получить деньги и при каких условиях

В Украине продлили сроки подачи заявлений на получение пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц. Одновременно правительство обновило правила, которые повлияют на тысячи семей, в частности, семьи с детьми и людей, упустивших возможность работать.

Помощь на проживание для переселенцев продлили: подать заявление можно до 1 июня

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Министерство социальной политики Украины.

Новый дедлайн – что нужно успеть

Переселенцы могут подать заявление на получение пособия до 1 июня 2026 года.

Эта дата имеет принципиальное значение: если документы представлены в нее, выплаты могут быть начислены задним числом. В случае опоздания деньги будут начисляться только с момента обращения.

Что меняется для семей с детьми

Одно из ключевых новшеств – расширение категорий получателей.

Теперь дети из числа ВПЛ смогут получать пособие независимо от уровня доходов их родителей. Это означает, что финансовая поддержка станет доступнее для большего количества семей.

Важно: если заявление подать до 1 июня, выплаты для детей будут начислены с 1 февраля 2026 года.

Новые возможности для нетрудоспособных лиц

Изменения коснулись и людей, упустивших возможность работать.

Из-за повышения прожиточного минимума часть переселенцев ранее потеряла право на пособие из-за превышения предельного дохода. Теперь они могут повторно подать документы и претендовать на пересмотр выплат.

В случае подачи заявления до 1 июня начисление будет производиться с 1 января 2026 года.

Что будет, если подать заявление позже

Если подать документы после начала июня, механизм меняется.

В таком случае выплаты будут назначаться только с месяца подачи заявления без компенсации за предыдущий период.

Выплаты продлили – кто получит больше

Еще одно важное изменение – увеличение продолжительности помощи.

Максимальное количество шестимесячных периодов выплат увеличено с четырех до пяти. Это означает, что наиболее уязвимые категории переселенцев смогут получать поддержку еще на полгода дольше.

Почему это важно

Эти изменения фактически расширяют систему социальной защиты для ВПЛ в условиях войны.

Государство пытается адаптировать правила под реальные условия жизни переселенцев, когда стабильный доход часто отсутствует, а потребность в поддержке остается высокой.

