Помощь ВПЛ продлили до 1 июня – кто сможет получить деньги и при каких условиях

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
В Украине продлили сроки подачи заявлений на получение пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц. Одновременно правительство обновило правила, которые повлияют на тысячи семей, в частности, семьи с детьми и людей, упустивших возможность работать.
Помощь на проживание для переселенцев продлили: подать заявление можно до 1 июня
Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Министерство социальной политики Украины.
Переселенцы могут подать заявление на получение пособия до 1 июня 2026 года.
Эта дата имеет принципиальное значение: если документы представлены в нее, выплаты могут быть начислены задним числом. В случае опоздания деньги будут начисляться только с момента обращения.
Одно из ключевых новшеств – расширение категорий получателей.
Теперь дети из числа ВПЛ смогут получать пособие независимо от уровня доходов их родителей. Это означает, что финансовая поддержка станет доступнее для большего количества семей.
Важно: если заявление подать до 1 июня, выплаты для детей будут начислены с 1 февраля 2026 года.
Изменения коснулись и людей, упустивших возможность работать.
Из-за повышения прожиточного минимума часть переселенцев ранее потеряла право на пособие из-за превышения предельного дохода. Теперь они могут повторно подать документы и претендовать на пересмотр выплат.
В случае подачи заявления до 1 июня начисление будет производиться с 1 января 2026 года.
Если подать документы после начала июня, механизм меняется.
В таком случае выплаты будут назначаться только с месяца подачи заявления без компенсации за предыдущий период.
Еще одно важное изменение – увеличение продолжительности помощи.
Максимальное количество шестимесячных периодов выплат увеличено с четырех до пяти. Это означает, что наиболее уязвимые категории переселенцев смогут получать поддержку еще на полгода дольше.
Эти изменения фактически расширяют систему социальной защиты для ВПЛ в условиях войны.
Государство пытается адаптировать правила под реальные условия жизни переселенцев, когда стабильный доход часто отсутствует, а потребность в поддержке остается высокой.
