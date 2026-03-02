logo_ukra

Головна Новини Суспільство права людини Квадробери вже вчорашній день: в Аргентині стрімко шириться рух підлітків, які “відчувають себе тваринами”
commentss НОВИНИ Всі новини

Квадробери вже вчорашній день: в Аргентині стрімко шириться рух підлітків, які “відчувають себе тваринами”

Психологи б’ють на сполох чи це просто нова форма самовираження – що насправді стоїть за хвилею теріантропії.

2 березня 2026, 13:54
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Аргентині набирає популярності підлітковий рух “теріанів” – молодих людей, які заявляють про ментальний та емоційний зв’язок із тваринами. Про це повідомляє Associated Press.

Квадробери вже вчорашній день: в Аргентині стрімко шириться рух підлітків, які “відчувають себе тваринами”

Маски, лапи та мільйони переглядів: “теріани” виходять із TikTok на вулиці Буенос-Айреса

Нещодавно в Буенос-Айрес поблизу китайського кварталу зібралися близько двадцяти підлітків у масках собак, котів, лисиць і навіть тюленів. Вони пересувалися на чотирьох кінцівках, виконували стрибки через перешкоди та знімали відео для соцмереж. Для сторонніх це виглядало як перформанс, але для самих учасників – це спосіб самовираження та пошуку однодумців.

Що означає бути “теріаном”

Термін походить від поняття “теріантропія” – уявлення або відчуття глибокої внутрішньої спорідненості з певним видом тварин. Учасники руху наголошують, що вони не вважають себе буквально тваринами. Йдеться про символічну ідентифікацію, емоційний зв’язок та особливе сприйняття себе.

Квадробери вже вчорашній день: в Аргентині стрімко шириться рух підлітків, які “відчувають себе тваринами” - фото 2

Одна з найактивніших учасниць спільноти – 15-річна дівчина, яка асоціює себе з бельгійською вівчаркою малінуа. Вона відвідує школу без маски й поводиться звичайно, однак у вільний час практикує “квадробіку” – рухи та вправи на чотирьох кінцівках. За її словами, спільнота налічує понад сотню учасників, і вони регулярно організовують зустрічі.

Роль соцмереж

Рух активно розвивається завдяки TikTok. Хештег #therian зібрав понад два мільйони публікацій. Відео з масками, “лапами” та стрибками швидко набирають популярність, формуючи нову субкультуру.

Частина молоді також долучається до руху “Otherpaw” – це радше гра або розвага без глибокої ідентичності. Учасники носять маски та пересуваються на чотирьох заради відеоконтенту й креативу.

Чому це привертає увагу

Експерти пояснюють: підлітковий вік – період пошуку себе. Нові форми самовираження часто виникають саме в середовищі соцмереж, де легко знайти підтримку та відчути приналежність до спільноти.

Психологи зазначають, що в більшості випадків ідеться про символічну рольову модель, а не про психічний розлад. Однак вони застерігають: якщо поведінка починає ізолювати підлітка від соціуму або створює ризик для безпеки, необхідна консультація фахівця.

Тренд чи довгострокове явище

Поки що важко сказати, чи стане рух “теріанів” стабільною субкультурою, чи залишиться короткочасним інтернет-трендом. Подібні хвилі раніше виникали й швидко згасали.

Проте факт залишається: сучасні підлітки дедалі частіше шукають ідентичність у нових форматах – через маски, ролі та цифровий простір. І те, що ще вчора здавалося дивним, сьогодні стає частиною глобальної мережевої культури.

Читайте також в "Коментарях", що в українських школах для учнів молодших класів запровадять "вільну годину".



