Квадробери вже вчорашній день: в Аргентині стрімко шириться рух підлітків, які “відчувають себе тваринами”

Проніна Анна
В Аргентині набирає популярності підлітковий рух “теріанів” – молодих людей, які заявляють про ментальний та емоційний зв’язок із тваринами. Про це повідомляє Associated Press.
Маски, лапи та мільйони переглядів: “теріани” виходять із TikTok на вулиці Буенос-Айреса
Нещодавно в Буенос-Айрес поблизу китайського кварталу зібралися близько двадцяти підлітків у масках собак, котів, лисиць і навіть тюленів. Вони пересувалися на чотирьох кінцівках, виконували стрибки через перешкоди та знімали відео для соцмереж. Для сторонніх це виглядало як перформанс, але для самих учасників – це спосіб самовираження та пошуку однодумців.
Термін походить від поняття “теріантропія” – уявлення або відчуття глибокої внутрішньої спорідненості з певним видом тварин. Учасники руху наголошують, що вони не вважають себе буквально тваринами. Йдеться про символічну ідентифікацію, емоційний зв’язок та особливе сприйняття себе.
Одна з найактивніших учасниць спільноти – 15-річна дівчина, яка асоціює себе з бельгійською вівчаркою малінуа. Вона відвідує школу без маски й поводиться звичайно, однак у вільний час практикує “квадробіку” – рухи та вправи на чотирьох кінцівках. За її словами, спільнота налічує понад сотню учасників, і вони регулярно організовують зустрічі.
Рух активно розвивається завдяки TikTok. Хештег #therian зібрав понад два мільйони публікацій. Відео з масками, “лапами” та стрибками швидко набирають популярність, формуючи нову субкультуру.
Частина молоді також долучається до руху “Otherpaw” – це радше гра або розвага без глибокої ідентичності. Учасники носять маски та пересуваються на чотирьох заради відеоконтенту й креативу.
Експерти пояснюють: підлітковий вік – період пошуку себе. Нові форми самовираження часто виникають саме в середовищі соцмереж, де легко знайти підтримку та відчути приналежність до спільноти.
Психологи зазначають, що в більшості випадків ідеться про символічну рольову модель, а не про психічний розлад. Однак вони застерігають: якщо поведінка починає ізолювати підлітка від соціуму або створює ризик для безпеки, необхідна консультація фахівця.
Поки що важко сказати, чи стане рух “теріанів” стабільною субкультурою, чи залишиться короткочасним інтернет-трендом. Подібні хвилі раніше виникали й швидко згасали.
Проте факт залишається: сучасні підлітки дедалі частіше шукають ідентичність у нових форматах – через маски, ролі та цифровий простір. І те, що ще вчора здавалося дивним, сьогодні стає частиною глобальної мережевої культури.
