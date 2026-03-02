Квадроберы уже вчерашний день: в Аргентине стремительно распространяется движение подростков, "чувствующих себя животными"

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
В Аргентине набирает популярность подростковое движение "терианов" — молодых людей, которые заявляют о ментальной и эмоциональной связи с животными. Об этом сообщает Associated Press .
Маски, лапы и миллионы просмотров: "терианы" выходят из TikTok на улице Буэнос-Айреса
Недавно в Буэнос-Айресе близ китайского квартала собралось около двадцати подростков в масках собак, кошек, лис и даже тюленей. Они передвигались на четырех конечностях, выполняли прыжки из-за препятствий и снимали видео для соцсетей. Для посторонних это выглядело как перформанс, но для самих участников это способ самовыражения и поиска единомышленников.
Термин происходит от понятия "териантропия" — представление или чувство глубокого внутреннего родства с определенным видом животных. Участники движения отмечают, что они не считают себя буквально животными. Речь идет о символической идентификации, эмоциональной связи и особом восприятии себя.
Одна из самых активных участниц сообщества – 15-летняя девушка, которая ассоциирует себя с бельгийской овчаркой Малинуа. Она посещает школу без маски и ведет себя обычно, однако в свободное время практикует "квадробико" — движения и упражнения на четырех конечностях. По ее словам, сообщество насчитывает более сотни участников, и они регулярно организуют встречи.
Движение активно развивается благодаря TikTok. Хештег #therian собрал более двух миллионов публикаций. Видео с масками, "лапами" и прыжками быстро набирают популярность, формируя новую субкультуру.
Часть молодежи также присоединяется к движению Otherpaw – это скорее игра или развлечение без глубокой идентичности. Участники носят маски и передвигаются на четырех ради видеоконтента и креатива.
Эксперты объясняют: подростковый возраст – период поиска себя. Новые формы самовыражения часто возникают именно в соцсетях, где легко найти поддержку и почувствовать принадлежность к сообществу.
Психологи отмечают, что в большинстве случаев речь идет о символической ролевой модели, а не о психическом расстройстве . Однако они предостерегают: если поведение начинает изолировать подростка от социума или создает риск безопасности, необходима консультация специалиста.
Пока трудно сказать, станет ли движение "терианов" стабильной субкультурой или останется кратковременным интернет-трендом. Подобные волны раньше возникали и быстро угасали.
Однако факт остается: современные подростки все чаще ищут идентичность в новых форматах – через маски, роли и цифровое пространство. И то, что еще вчера казалось странным сегодня становится частью глобальной сетевой культуры.
Читайте также в "Комментариях", что в украинских школах для учащихся младших классов введут "свободный час".