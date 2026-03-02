Квадроберы уже вчерашний день: в Аргентине стремительно распространяется движение подростков, "чувствующих себя животными"

В Аргентине набирает популярность подростковое движение "терианов" — молодых людей, которые заявляют о ментальной и эмоциональной связи с животными. Об этом сообщает Associated Press .

Маски, лапы и миллионы просмотров: "терианы" выходят из TikTok на улице Буэнос-Айреса

Недавно в Буэнос-Айресе близ китайского квартала собралось около двадцати подростков в масках собак, кошек, лис и даже тюленей. Они передвигались на четырех конечностях, выполняли прыжки из-за препятствий и снимали видео для соцсетей. Для посторонних это выглядело как перформанс, но для самих участников это способ самовыражения и поиска единомышленников.

Что значит быть "терианом"

Термин происходит от понятия "териантропия" — представление или чувство глубокого внутреннего родства с определенным видом животных. Участники движения отмечают, что они не считают себя буквально животными. Речь идет о символической идентификации, эмоциональной связи и особом восприятии себя.





Одна из самых активных участниц сообщества – 15-летняя девушка, которая ассоциирует себя с бельгийской овчаркой Малинуа. Она посещает школу без маски и ведет себя обычно, однако в свободное время практикует "квадробико" — движения и упражнения на четырех конечностях. По ее словам, сообщество насчитывает более сотни участников, и они регулярно организуют встречи.

Роль соцсетей

Движение активно развивается благодаря TikTok. Хештег #therian собрал более двух миллионов публикаций. Видео с масками, "лапами" и прыжками быстро набирают популярность, формируя новую субкультуру.

Часть молодежи также присоединяется к движению Otherpaw – это скорее игра или развлечение без глубокой идентичности. Участники носят маски и передвигаются на четырех ради видеоконтента и креатива.

Почему это привлекает внимание

Эксперты объясняют: подростковый возраст – период поиска себя. Новые формы самовыражения часто возникают именно в соцсетях, где легко найти поддержку и почувствовать принадлежность к сообществу.

Психологи отмечают, что в большинстве случаев речь идет о символической ролевой модели, а не о психическом расстройстве . Однако они предостерегают: если поведение начинает изолировать подростка от социума или создает риск безопасности, необходима консультация специалиста.

Тренд или долгосрочное явление

Пока трудно сказать, станет ли движение "терианов" стабильной субкультурой или останется кратковременным интернет-трендом. Подобные волны раньше возникали и быстро угасали.

Однако факт остается: современные подростки все чаще ищут идентичность в новых форматах – через маски, роли и цифровое пространство. И то, что еще вчера казалось странным сегодня становится частью глобальной сетевой культуры.

