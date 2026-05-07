“Країна вдів та сиріт”: скільки дітей-сиріт в Україні та бажаючих їх усиновити

Україну вже називають “країною вдів та сиріт”. І хоча це страшні, проте правдиві слова. Кривава та жорстока війна, яку Росія розв’язала проти України, забирає життя і військових, і цивільних. І, на превеликий жаль, залишаються вдови та сироти. Портал “Коментарі” дізнався скільки дітей-сиріт в Україні, яких можна усиновити, та скільки сімей готові на такий крок.

У Державній службі України у справах дітей на офіційний запит порталу “Коментарі” надали кількісні показники щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на місцевому обліку з усиновлення:

станом на 31.12.2024 — 15 021 дитина;

станом на 31.12.2025 — 14 352 дітей;

станом на 31.03.2026 — 14 406 дітей.

У Службі повідомили, що станом на 31 березня 2026 року на обліку кандидатів в усиновлювачі перебуває 1993 сім’ї, з них: подружні пари — 1517; одинокі громадяни — 476. Інформації, як змінилась кількість потенційних усиновлювачів з 2022 року немає — так, як служба почала діяльність з травня 2024 року. Тож надали статистику за два роки. Так, на обліку кандидатів в усиновлювачі:

2024 рік — 2400 сімей, з них: подружні пари — 1933; одинокі громадяни — 467.

2025 рік — 2097, з них: подружні пари — 1619; одинокі громадяни — 478.

Також у службі надали відомості про усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

за 2024 рік — 1273,

за 2025 рік — 1150.

У Службі зауважили, що не володіють інформацією про кількість кандидатів в усиновлювачі, яким було відмовлено в усиновленні, та причини таких відмов. Пояснили, що ведення такої статистики не передбачено.

