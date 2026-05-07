"Страна вдов и сирот": сколько детей-сирот в Украине и желающих их усыновить

Украину уже называют "страной вдов и сирот". И хотя это страшные, но правдивые слова. Кровавая и жестокая война, которую Россия развязала против Украины, уносит жизни и военных, и гражданских. И, к большому сожалению, остаются вдовы и сироты. Портал "Комментарии" узнал сколько детей-сирот в Украине, которых можно усыновить, и сколько семей готовы на такой шаг.

В Государственной службе Украины по делам детей на официальный запрос портала "Комментарии" предоставили количественные показатели относительно детей-сирот и детей, лишенных родительского попечительства, состоящие на местном учете по усыновлению:

по состоянию на 31.12.2024 – 15 021 ребенок;

по состоянию на 31.12.2025 – 14 352 детей;

по состоянию на 31.03.2026 – 14 406 детей.

В Службе сообщили, что по состоянию на 31 марта 2026 года на учете кандидатов в усыновители состоит 1993 семьи, из них: супружеские пары – 1517; одинокие граждане – 476. Информации, как изменилось количество потенциальных усыновителей с 2022 года нет – так, как служба начала деятельность с мая 2024 года. Поэтому предоставили статистику за два года. Так, на учете кандидатов в усыновители:

2024 год – 2400 семей, из них: супружеские пары – 1933; одинокие граждане – 467.

2025 год – 2097, из них: супружеские пары – 1619; одинокие граждане – 478.

Также в службе предоставили сведения об усыновлении детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы:

за 2024 год – 1273,

за 2025 год – 1150.

В Службе отметили, что не владеют информацией о количестве кандидатов в усыновители, которым было отказано в усыновлении, и о причинах таких отказов. Объяснили, что ведение такой статистики не предусмотрено.

