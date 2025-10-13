logo_ukra

Коли почнуть опалювати оселі українців: у Міненерго назвали умову
Коли почнуть опалювати оселі українців: у Міненерго назвали умову

За якої умови почнуть опалювати оселі в Україні

13 жовтня 2025, 16:21
Українців сколихнула новина про те, що опалювальний сезон в Україні скоротили — нібито тепло будуть підключати не раніше 1 листопада. 

Коли почнуть опалювати оселі українців: у Міненерго назвали умову

Опалення. Ілюстративне фото

У Міністерстві енергетики України повідомили, що ця інформація недостовірна. Зазначають, що в мережі активно поширюються хибні дані про дату початку опалювального сезону. 

“Постанова уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках.  Умови ПСО передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року (вони умовно названі "опалювальний період"). Це суто технічна термінологія для вірного визначення умов в період постачання природного газу”, — пояснили в Міненерго. 

У міністерстві нагадали, що уряд, для забезпечення стабільності та захисту споживачів, ухвалив важливе рішення – продовжив дію механізму ПСО до 31 березня 2026 року.

“Це означає, що фіксовані ціни на газ для підтримки населення та виробників електричної енергії зберігатимуться. Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього”, — повідомили в Міненерго. 

Також у міністерстві нагадали, що рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. За даними Міненерго, тепло дають з урахуванням середньодобової температури регіону, якщо вона тримається нижче +8 С градусів понад 3 доби.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Львові поки не планують давати тепло у будинки. 




Джерело: https://t.me/energyofukraine/4833
