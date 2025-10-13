Коли почнуть опалювати оселі українців: у Міненерго назвали умову

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Українців сколихнула новина про те, що опалювальний сезон в Україні скоротили — нібито тепло будуть підключати не раніше 1 листопада.
Опалення. Ілюстративне фото
У Міністерстві енергетики України повідомили, що ця інформація недостовірна. Зазначають, що в мережі активно поширюються хибні дані про дату початку опалювального сезону.
У міністерстві нагадали, що уряд, для забезпечення стабільності та захисту споживачів, ухвалив важливе рішення – продовжив дію механізму ПСО до 31 березня 2026 року.
Також у міністерстві нагадали, що рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. За даними Міненерго, тепло дають з урахуванням середньодобової температури регіону, якщо вона тримається нижче +8 С градусів понад 3 доби.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Львові поки не планують давати тепло у будинки.