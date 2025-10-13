Когда начнут отапливать дома украинцев: в Минэнерго назвали условие

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Украинцев всколыхнула новость о том, что отопительный сезон в Украине сократили – якобы тепло будут подключать не раньше 1 ноября.
Отопление. Иллюстративное фото
В Министерстве энергетики Украины сообщили, что данная информация недостоверная. Отмечают, что в сети активно распространяются ошибочные данные о дате начала отопительного сезона.
В министерстве напомнили, что правительство, для обеспечения стабильности и защиты потребителей, приняло важное решение – продлило действие механизма ПСО до 31 марта 2026 года.
Также в министерстве напомнили, что решение о начале и окончании отопительного периода принимается органами местного самоуправления самостоятельно. По данным Минэнерго, тепло дают с учетом среднесуточной температуры региона, если она держится ниже 8 градусов С более 3 суток.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что во Львове пока не планируют давать тепло в дома.