Когда начнут отапливать дома украинцев: в Минэнерго назвали условие

Украинцев всколыхнула новость о том, что отопительный сезон в Украине сократили – якобы тепло будут подключать не раньше 1 ноября.

Отопление. Иллюстративное фото

В Министерстве энергетики Украины сообщили, что данная информация недостоверная. Отмечают, что в сети активно распространяются ошибочные данные о дате начала отопительного сезона.

“Постановление правительства о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа, где указана дата 1 ноября 2025 года, не имеет никакого отношения к фактическому запуску отопления в домах. Условия ПСО предусматривают продолжение фиксации цен на природный газ для населения после 31 октября 2025 года период"). Это чисто техническая терминология для правильного определения условий в период поставки природного газа", — пояснили в Минэнерго.

В министерстве напомнили, что правительство, для обеспечения стабильности и защиты потребителей, приняло важное решение – продлило действие механизма ПСО до 31 марта 2026 года.

"Это означает, что фиксированные цены на газ для поддержки населения и производителей электрической энергии будут сохраняться. Отопительный сезон в Украине начнется планируемо. Правительство приняло все соответствующие постановления, чтобы обеспечить условия для этого", — сообщили в Минэнерго.

Также в министерстве напомнили, что решение о начале и окончании отопительного периода принимается органами местного самоуправления самостоятельно. По данным Минэнерго, тепло дают с учетом среднесуточной температуры региона, если она держится ниже 8 градусов С более 3 суток.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что во Львове пока не планируют давать тепло в дома.



