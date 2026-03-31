Кого терміново відправлять на ВЛК і як отримати направлення без черг: пояснення Міноборони

В Україні під час воєнного стану питання проходження військово-лікарської комісії залишається одним із найактуальніших. Водночас навколо цієї процедури досі виникає багато непорозумінь. Головне, що варто знати: проходження ВЛК саме по собі не означає автоматичну мобілізацію, але є обов’язковим етапом для визначення придатності до служби.

ВЛК під час війни – хто зобов’язаний пройти медкомісію і як оформити направлення

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Міністерство оборони України. У відомстві детально пояснили, хто саме повинен проходити медкомісію і як отримати направлення без зайвих труднощів.

Хто обов’язково має пройти ВЛК

До переліку осіб, які повинні пройти військово-лікарську комісію, входять одразу кілька категорій. Насамперед це військовозобов’язані, які отримали повістку або направлення від територіальних центрів комплектування. Також це стосується тих, хто раніше мав статус обмежено придатного або непридатного в мирний час, але не проходив повторний огляд після змін у законодавстві.

Окремо ВЛК повинні пройти громадяни, які добровільно вступають на військову службу за контрактом. Крім того, чинні військові також направляються на комісію у разі необхідності перегляду стану здоров’я, наприклад після поранення чи захворювання.

Особлива увага приділяється жінкам із медичною або фармацевтичною освітою. Якщо диплом отримано після 2025 року, вони зобов’язані пройти ВЛК протягом 60 днів після постановки на військовий облік.

Скільки діє рішення комісії

У Міноборони наголошують: під час воєнного стану висновок ВЛК має обмежений термін дії. Він чинний протягом одного року. Після цього дані автоматично вважаються неактуальними, і людину можуть повторно направити на медогляд.

Це пов’язано з тим, що стан здоров’я може змінюватися, а актуальність інформації критично важлива для обліку.

Як отримати направлення без зайвої бюрократії

Направлення на ВЛК можуть видавати керівники ТЦК та СП, центри рекрутингу або командири військових частин – залежно від статусу людини. Однак тепер з’явився і більш зручний формат.

Військовозобов’язані можуть подати запит на електронне направлення через застосунок Резерв+, що дозволяє уникнути особистого візиту до ТЦК. Водночас є важлива умова – проходити комісію потрібно саме у тому центрі, до якого людина приписана.

Для чинних військових передбачено інший механізм. Вони можуть оформити направлення через застосунок Армія+, подавши цифровий рапорт. Але для цього обов’язково потрібен медичний документ, який підтверджує необхідність проходження ВЛК.

У підсумку Міноборони підкреслює: проходження ВЛК – це не покарання і не автоматичний призов, а інструмент оцінки стану здоров’я, який дозволяє визначити, чи може людина виконувати військові обов’язки.

