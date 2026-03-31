Кого срочно отправят на ВЛК и как получить направление без очередей: объяснение Минобороны

В Украине во время военного положения вопрос прохождения военно-врачебной комиссии остается одним из самых актуальных. В то же время вокруг этой процедуры по-прежнему возникает много недоразумений. Главное, что следует знать: прохождение ВЛК само по себе не означает автоматическую мобилизацию , но является обязательным этапом определения пригодности к службе.

ВЛК во время войны – кто обязан пройти медкомиссию и как оформить направление

Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Украины. В ведомстве подробно объяснили, кто именно должен проходить медкомиссию и как получить направление без лишних затруднений.

Кто обязательно должен пройти ВЛК

В число лиц, которые должны пройти военно-врачебную комиссию, входят сразу несколько категорий. В первую очередь это военнообязанные, получившие повестку или направление от территориальных центров комплектования. Также это касается тех, кто раньше имел статус ограниченно годного или непригодного в мирное время, но не проходил повторный обзор после изменений в законодательстве.

Отдельно ВЛК должны пройти граждане, добровольно вступающие на военную службу по контракту. Кроме того, действующие военные также направляются на комиссию при необходимости пересмотра состояния здоровья , например после ранения или заболевания.

Особое внимание уделяется женщинам с медицинским или фармацевтическим образованием. Если диплом получен после 2025 г., они обязаны пройти ВЛК в течение 60 дней после постановки на военный учет.

Сколько действует решение комиссии

В Минобороны отмечают: во время военного положения вывод ВЛК имеет ограниченный срок действия. Он действует в течение одного года. После этого данные автоматически считаются неактуальными и человека могут повторно направить на медосмотр.

Это связано с тем, что состояние здоровья может изменяться, а актуальность информации критически важна для учета.

Как получить направление без лишней бюрократии

Направления на ВЛК могут выдавать руководители ТЦК и СП, рекрутинговые центры или командиры воинских частей – в зависимости от статуса человека. Однако теперь появился и более удобный формат.

Военнообязанные могут подать запрос на электронное направление через приложение Резерв , позволяющее избежать личного визита в ТЦК. В то же время, есть важное условие – проходить комиссию нужно именно в том центре, к которому человек приписан.

Для действующих военных предусмотрен другой механизм. Они могут оформить направление через приложение Армия, подав цифровой рапорт. Но для этого обязательно нужен медицинский документ, подтверждающий необходимость прохождения ВЛК.

В итоге Минобороны подчеркивает: прохождение ВЛК – это не наказание и не автоматический призыв, а инструмент оценки состояния здоровья , позволяющий определить, может ли человек выполнять военные обязанности.

