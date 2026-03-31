Чи припинить Путін вогонь на Великдень: у Зеленського ошелешили категоричним прогнозом

В Офісі президента України прокоментували шанси на Великоднє перемир’я та ставлення Росії

31 березня 2026, 16:45
Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава готова до припинення вогню на Великдень, розглядаючи це як потенційний перший крок на шляху до більш тривалого миру. Водночас в Офісі президента підкреслюють, що жодні домовленості не можуть включати територіальні поступки або суперечити Конституції та нормам міжнародного права, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що наразі Росія не демонструє жодної готовності до перемир’я чи навіть тимчасової зупинки активних бойових дій. За його словами, Москва продовжує концентруватися на ударах по цивільній інфраструктурі, використовуючи це як основний інструмент ведення війни проти України.

Подоляк також наголосив, що будь-які домовленості можливі лише під тиском міжнародної спільноти.

"Я взагалі не розумію, як в когось може бути ілюзія, що з Росією можна вести ефективні переговори без примусу. Скільки воєн вже почала Росія після розпаду СРСР? З ними можна проводити переговори, але лише з примусом. Україна поступово збільшує елементи цього примусу. Це, зокрема, удари по нафтопромислу", – пояснив радник.

У Офісі президента додають, що для Росії війна залишається засобом підтримки нинішньої системи влади, а її завершення може спровокувати серйозні внутрішні кризи.

"Росія не готова до будь-якого життя в мирі. Війна для неї є єдиним форматом продовження існування. Як тільки вона закінчиться, одразу виникнуть суттєві внутрішні проблеми. Це призведе до того, що Росія завершить своє існування в такому форматі", – підсумував Подоляк. 

"Коментарі" вже писали, що віцепрем’єр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш офіційно заявив, що Варшава не має наміру переміщувати свої батареї систем ППО Patriot на Близький Схід. Попри нібито звернення з боку Сполучених Штатів Америки, пріоритетом для польської влади залишається захист східного флангу НАТО та національна безпека країни.



