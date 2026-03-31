Прекратит ли Путин огонь на Пасху: у Зеленского ошарашили категорическим прогнозом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство готово к прекращению огня на Пасху, рассматривая это как потенциальный первый шаг на пути к более продолжительному миру. В то же время, в Офисе президента подчеркивают, что никакие договоренности не могут включать территориальные уступки или противоречить Конституции и нормам международного права, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что в настоящее время Россия не демонстрирует никакой готовности к перемирию или даже временной остановке активных боевых действий. По его словам, Москва продолжает сконцентрироваться на ударах по гражданской инфраструктуре, используя это как основной инструмент ведения войны против Украины.

Подоляк также подчеркнул, что любые договоренности возможны только под давлением международного сообщества.

"Я вообще не понимаю, как у кого-то может быть иллюзия, что с Россией можно вести эффективные переговоры без принуждения. Сколько войн начала Россия после распада СССР? С ними можно проводить переговоры, но только с принуждением. Украина постепенно увеличивает элементы этого принуждения. Это, в частности, удары по нефтепромыслу", – объяснил советник.

В офисе президента добавляют, что для России война остается средством поддержки нынешней системы власти, а ее завершение может спровоцировать серьезные внутренние кризисы.

"Россия не готова к какой-либо жизни в мире. Война для нее – единственный формат продления существования. Как только она закончится, сразу возникнут значительные внутренние проблемы. Это приведет к тому, что Россия завершит свое существование в таком формате", – подытожил Подоляк.

"Комментарии" уже писали, что вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш официально заявил, что Варшава не намерена перемещать свои батареи систем ПВО Patriot на Ближний Восток. Несмотря на обращение со стороны Соединенных Штатов Америки, приоритетом для польских властей остается защита восточного фланга НАТО и национальная безопасность страны.