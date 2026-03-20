Кількість позовів ТЦК збільшується: як карають ухилянтів у 2026 році

За порушення правил військового обліку ТЦК спрямовують позови до суду — наразі зафіксовано 135 справ щодо обмеження права керування автомобілем.

У 2026 році було відкрито 42 справи — це більше, ніж за весь 2024 рік, повідомляє платформа “Опендатабот”. У 2025 році було зафіксовано 52 такі справи.

При цьому 92% справ зупинилися на етапі процесуальних ухвал й так не дійшли до розгляду по суті. До фінального рішення суди дійшли лише в 11 випадках. У 10 справах вимоги ТЦК були задоволені, а в одній — відмовлено.

“З аналізу судових рішень випливає, що причиною масового "відсіву" справ є процесуальні помилки ТЦК. Позовні заяви часто подаються з процесуальними недоліками та без сплати судового збору. У таких випадках суди спершу залишають позов без руху, даючи час на виправлення помилок. Якщо ж недоліки не усуваються — матеріали повертаються заявнику”, — повідомили аналітики “Опендатабот”.

У Дніпропетровській області зафіксовано найбільше справ — 35 справ. На другому місці Київська область — 23 справи.

“У деяких областях ТЦК взагалі не намагаються позбавити порушників правил військового обліку можливості керувати авто: зокрема, у прифронтових регіонах, Волинській, Миколаївській, Тернопільській, Одеській, Черкаській областях та у Києві”, — йдеться у повідомленні.

