Кількість позовів ТЦК збільшується: як карають ухилянтів у 2026 році

Кречмаровская Наталия
За порушення правил військового обліку ТЦК спрямовують позови до суду — наразі зафіксовано 135 справ щодо обмеження права керування автомобілем.
У 2026 році було відкрито 42 справи — це більше, ніж за весь 2024 рік, повідомляє платформа “Опендатабот”. У 2025 році було зафіксовано 52 такі справи.
При цьому 92% справ зупинилися на етапі процесуальних ухвал й так не дійшли до розгляду по суті. До фінального рішення суди дійшли лише в 11 випадках. У 10 справах вимоги ТЦК були задоволені, а в одній — відмовлено.
У Дніпропетровській області зафіксовано найбільше справ — 35 справ. На другому місці Київська область — 23 справи.
Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що народна депутатка Анна Скороход під час виступу у парламенті звернула увагу на роботу ТЦК.