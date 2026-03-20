Количество исков ТЦК увеличивается: как наказывают уклонистов в 2026 году

За нарушение правил военного учета ТЦК направляют иски в суд — зафиксировано 135 дел об ограничении права управления автомобилем.

В 2026 году было открыто 42 дела – это больше, чем за весь 2024 год, сообщает платформа "Опендатабот". В 2025 году было зафиксировано 52 таких дела.

При этом 92% дел остановились на этапе процессуальных определений и так не дошли до рассмотрения по существу. До финального решения суды пришли только в 11 случаях. По 10 делам требования ТЦК были удовлетворены, а по одному — отказано.

"Из анализа судебных решений следует, что причиной массового "отсева" дел являются процессуальные ошибки ТЦК. Исковые заявления часто подаются с процессуальными недостатками и без уплаты судебного сбора. В таких случаях суды сначала оставляют иск без движения, давая время на исправление ошибок. Если же недостатки не устраняются — материалы возвращаются заявителю", — сообщили в пресс-службе.

В Днепропетровской области зафиксировано больше всего дел — 35 дел. На втором месте Киевская область — 23 дела.

"В некоторых областях ТЦК вообще не пытаются лишить нарушителей правил военного учета возможности вождения: в частности, в прифронтовых регионах, Волынской, Николаевской, Тернопольской, Одесской, Черкасской областях и в Киеве", — говорится в сообщении.

