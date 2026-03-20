Количество исков ТЦК увеличивается: как наказывают уклонистов в 2026 году

Кречмаровская Наталия
За нарушение правил военного учета ТЦК направляют иски в суд — зафиксировано 135 дел об ограничении права управления автомобилем.
В 2026 году было открыто 42 дела – это больше, чем за весь 2024 год, сообщает платформа "Опендатабот". В 2025 году было зафиксировано 52 таких дела.
При этом 92% дел остановились на этапе процессуальных определений и так не дошли до рассмотрения по существу. До финального решения суды пришли только в 11 случаях. По 10 делам требования ТЦК были удовлетворены, а по одному — отказано.
В Днепропетровской области зафиксировано больше всего дел — 35 дел. На втором месте Киевская область — 23 дела.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что народная депутат Анна Скороход во время выступления в парламенте обратила внимание на работу ТЦК. Политик рассказала, кого уже начали "паковать" работники территориальных центров. Также указала на главные проблемы.