logo_ukra

BTC/USD

88053

ETH/USD

2947.56

USD/UAH

41.93

EUR/UAH

49.43

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство права людини «Інтеграція по-британськи»: українці радять вчити російську — студентка кинула коледж
commentss НОВИНИ Всі новини

«Інтеграція по-британськи»: українці радять вчити російську — студентка кинула коледж

19-річна дівчина, яка виїхала з України через війну, заявила про тиск, булінг і повну відсутність чутливості з боку викладачів.

25 грудня 2025, 18:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Українська студентка Катерина Ендеберія залишила британський коледж після того, як викладачі наполегливо рекомендували їй вивчати російську мову. Про це повідомляє видання The Guardian.

«Інтеграція по-британськи»: українці радять вчити російську — студентка кинула коледж

Українка залишила навчання у Британії через вимогу вивчати російську мову

Дівчина переїхала до Великої Британії на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона склала шкільні іспити та завершила підготовчий рік у коледжі, готуючись до вступу в університет. Втім, за її словами, навчання супроводжувалося труднощами — зокрема булінгом через український акцент.

Замість підтримки викладачі запропонували Катерині вивчати російську мову. Студентка назвала таку рекомендацію болісною та нечутливою, порівнявши її з дискримінацією. За її словами, ця вимога суперечить її особистим переконанням: вона народилася в Донецьку, де війна триває з 2014 року, а її батько є військовослужбовцем.

Зрештою дівчина ухвалила рішення залишити коледж і перейти на самостійну підготовку. У 2026 році складання іспитів для вступу до університету як приватної кандидатки обійдеться їй приблизно у 1400 фунтів стерлінгів. У разі продовження навчання в коледжі ці витрати покривала б держава.

У навчальному закладі від коментарів щодо конкретного випадку відмовилися, пославшись на конфіденційність. Представник коледжу заявив, що установа "піклується про студентів і розглядає всі скарги відповідно до внутрішніх процедур".

Сама Катерина зазначає, що, попри складний досвід, вона вдячна за можливість перебувати та навчатися у Великій Британії, але вважає, що проблеми українських студентів за кордоном часто залишаються недооціненими.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що Міністерство освіти і науки розглядає чотири моделі збільшення оплати праці педагогів в 2026 році — від збільшення навантаження до пріоритетної підтримки молодих учителів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини