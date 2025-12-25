«Інтеграція по-британськи»: українці радять вчити російську — студентка кинула коледж

Українська студентка Катерина Ендеберія залишила британський коледж після того, як викладачі наполегливо рекомендували їй вивчати російську мову. Про це повідомляє видання The Guardian.

Дівчина переїхала до Великої Британії на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона склала шкільні іспити та завершила підготовчий рік у коледжі, готуючись до вступу в університет. Втім, за її словами, навчання супроводжувалося труднощами — зокрема булінгом через український акцент.

Замість підтримки викладачі запропонували Катерині вивчати російську мову. Студентка назвала таку рекомендацію болісною та нечутливою, порівнявши її з дискримінацією. За її словами, ця вимога суперечить її особистим переконанням: вона народилася в Донецьку, де війна триває з 2014 року, а її батько є військовослужбовцем.

Зрештою дівчина ухвалила рішення залишити коледж і перейти на самостійну підготовку. У 2026 році складання іспитів для вступу до університету як приватної кандидатки обійдеться їй приблизно у 1400 фунтів стерлінгів. У разі продовження навчання в коледжі ці витрати покривала б держава.

У навчальному закладі від коментарів щодо конкретного випадку відмовилися, пославшись на конфіденційність. Представник коледжу заявив, що установа "піклується про студентів і розглядає всі скарги відповідно до внутрішніх процедур".

Сама Катерина зазначає, що, попри складний досвід, вона вдячна за можливість перебувати та навчатися у Великій Британії, але вважає, що проблеми українських студентів за кордоном часто залишаються недооціненими.

