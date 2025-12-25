Украинская студентка Екатерина Эндеберия покинула британский колледж после того, как преподаватели настоятельно рекомендовали ей учить русский язык. Об этом сообщает издание The Guardian.

Девушка переехала в Великобританию в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Она сдала школьные экзамены и завершила подготовительный год в колледже, готовясь к поступлению в университет. Впрочем, по ее словам, обучение сопровождалось трудностями — в частности, буллингом из-за украинского акцента.

Вместо поддержки преподаватели предложили Екатерине учить русский язык. Студентка назвала такую рекомендацию болезненной и нечувствительной, сравнив ее с дискриминацией. По ее словам, это требование противоречит его личным убеждениям: оно родилось в Донецке, где война продолжается с 2014 года, а ее отец военнослужащий.

В конце концов, девушка приняла решение покинуть колледж и перейти на самостоятельную подготовку. В 2026 году сдача экзаменов для поступления в университет в качестве частной кандидатки обойдется ей примерно в 1400 фунтов стерлингов. В случае продолжения учебы в колледже эти расходы покрывало бы государство.

В учебном заведении от комментариев по конкретному случаю отказались, сославшись на конфиденциальность. Представитель колледжа заявил, что учреждение "заботится о студентах и рассматривает все жалобы в соответствии с внутренними процедурами".

Сама Екатерина отмечает, что несмотря на сложный опыт, она благодарна за возможность находиться и учиться в Великобритании, но считает, что проблемы украинских студентов за границей часто остаются недооцененными.

