Міністерство освіти і науки розглядає чотири моделі оплати праці педагогів — від збільшення навантаження до пріоритетної підтримки молодих учителів

У Міністерстві освіти і науки України напрацювали чотири можливі моделі підвищення заробітної плати вчителів у 2026 році. Йдеться не про остаточне рішення, а про сценарії, які наразі обговорюють на рівні відомства та уряду.

Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова. За її словами, ключове завдання — знайти компроміс між фінансовими можливостями держави та реальними потребами педагогів у різних регіонах країни.

Один із варіантів передбачає підвищення доходів через збільшення тижневого навантаження. У такому разі вчителі зможуть отримувати більше, але за умови проведення додаткових уроків.

Інша модель, яка викликає найбільший інтерес серед освітян, пропонує зростання посадових окладів без зміни кількості годин. Вона передбачає пряме підвищення зарплати без додаткового навантаження.

Також у МОН розглядають солідарний підхід — однакове підвищення для всіх педагогічних працівників незалежно від стажу, предмета чи регіону. Такий варіант покликаний спростити систему нарахувань і зменшити дисбаланс між категоріями вчителів.

Окремий сценарій робить акцент на молодих фахівцях. У цьому випадку підвищення буде нерівномірним, із пріоритетом для вчителів-початківців. У МОН вважають, що це може допомогти подолати дефіцит кадрів у школах і зробити педагогічну професію привабливішою для молоді.

Наразі всі чотири моделі перебувають на стадії аналізу, а остаточне рішення залежатиме від бюджетних можливостей на 2026 рік.

